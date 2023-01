Los Morancos se atreven con lo nuevo de Shakira y se transforman en Clara Chía y Gerard Piqué

A estas alturas hay poca gente en España que no haya escuchado la canción que lanzó Shakira junto a Bizarrap el pasado jueves 12 de enero y que ha batido todos los récords en su estreno. Desde entonces, las reacciones y los memes no han cesado. De hecho, muchos son los que se han atrevido a parodiar esta nueva canción. Hace unos días era Socialité quien presentaba una nueva versión de Bzrp Music Sessions con la Reina Sofía como protagonista y ahora han sido Los Morancos, quienes han querido subirse a la cresta de la ola de esta canción, que ha supuesto un auténtico boom en los últimos días, pero poniendo como protagonistas a Piqué y su novia Clara Chía.

Como ya nos tienen acostumbrados, este dúo de cómicos ha lanzado una parodia de la canción del momento bajo el título Esa no es la actitud. Toda una declaración con la que los hermanos Cadaval se meten en la piel del ex jugador y su pareja y recrean la posible respuesta que ambos darían para contratacar los dardos que transmite la artista colombiana en la versión original.

“Sabes que Piqué a mí me picó y le gustó que le picará. ¿Qué quieres que haga yo? Clara-mente te has picado y conmigo Shaki la has cagado. Tu eres loba, pero yo soy una leona (…)”, ha interpretado Jorge Cadaval imitando a Clara Chía.

Ahora le ha tocado el turno a su hermano César, transformado en el ex jugador de fútbol: “Tú tranquila, no te compliques, déjala que ella te critique. (…) Lo digo pa´ que la mierda a mí no me sal-piqué”. Por si fuera poco, en el estribillo continúan los supuestos zascas de la pareja a la artista y la realidad es que tampoco tienen desperdicio. “Déjate de cancioncitas ¿vale? Poca broma. ¡Uh-uh-uh-uh! Esa no es la actitud. Ella ha empezado antes a molestar, pero es que esa no es la actitud. ¡Uh-uh-uh-uh!”, han cantado los hermanos haciendo gala de su humor.

Las reacciones de los usuarios

Esta vez, no me ha hecho mucha gracia se ve que lo habéis hecho en el trayecto del Ave Sevilla - Madrid — m.Ángeles Roncero (@nanirb77) January 17, 2023

La canción en menos de 24 horas ha acumulado más de 16.000 me gustas y cerca de las 400.000 reproducciones. Además, muchos de los usuarios no han tardado en recurrir a las redes sociales para explicar qué les ha parecido esta nueva parodia de Los Morancos.

La realidad es que las opiniones son muy dispares, ya que algunos usuarios han manifestado que esta parodia no les ha gustado tanto como otras que han hecho: “Esta vez, no me ha hecho mucha gracia. Se ve que lo habéis hecho en el trayecto del Ave Sevilla – Madrid". Mientras, que otros han expresado mediante emojis que esta parodia de la Bzrp Music Sessions 53 les ha parecido “espectacular”.