Twingo, Casio, Loba y otras: el diccionario para entender la letra de la canción de Shakira y Bizarrap

En apenas 48 horas, Shakira y Bizarrap han conseguido revolucionar las redes sociales. Todo empezaba cuando la colombiana lanzaba un post anunciando nueva canción: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", se leía en el cartel. Un mensaje que ya nos hacía predecir lo que se venía... un single lleno de dardazos contra su ex, Gerard Piqué.

No ha pasado ni un día y la sessión ya ha alcanzado más de 26 millones de reproducciones. Unas cifras espectaculares con las que está consiguiendo batir récords. Aunque si hay algo que ha llamado la atención ha sido la letra de este hit, y a la que incluso algunas de nuestras artistas y youtuber han reaccionado.

Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero Shakira en su nuevo temazo no se ha cortado y si ha tenido que hacer alguna, la ha hecho. Casio, Twingo, Hacienda, Clara.-mente.. son algunas de las palabras que aparecen en los versos y que han llamado la atención de todos los fans. ¿Qué quieren decir? ¿Tienen doble significado? Veámos.



El diccionario de Shakira y BZRP

1. Twingo

"Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo", dice uno de los versos. Una frase que hace alusion a Piqué y con la que hace referencia a que ha pasado de estar con un deportivo de primer nivel como es el coche de alta gama, refiriéndose a ella misma, a un coche de pequeño tamaño de marca Renault, en referencia a Clara Chía.

2. Casio

"Cambiaste un Rolex por un Casio", sigue la canción. Sin quererlo ni beberlo, dos de las marcas más conocidas dentro del mundo de la relojería se han visto enfrentadas. De nuevo, la artista ha hecho una comparación basada en el precio y en el diseño.

3. Loba

"Una loba como yo no está pa tipos como tú", continúa. Muchos han asociado la famosa frase de la promo a un retorno a su era más juvenil y, cómo no, también a la más sensual. En 2009, la colombiana presentaba su himno Loba como una liberación sexual.

Casio marcó a toda una generación. Nosotros somos Team Casio, lo siento Shakira pic.twitter.com/iZ2zDRXX22 — Andalucía Directo (@adirecto) January 12, 2023

4. Hacienda

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", relata. Bien es sabido que la artista ha tenido problemas durante este año. Un tema del que en pocas ocasiones se ha pronunciado, pero que, por lo que pdríamos intuir de esta frase, justo en el momento de la catástrofe, Piqué la dejó sola. ¿O quizás es que el futbolista ha tenido algo que ver?

5. "Clara - mente"

"Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena". Shakira ha hecho un repaso con el que no se ha dejado a nadie fuera. Nunca se ha pronunciado respecto a la nueva relación de Gerard Piqué con Clara Chía, pero ahora parece que no tiene miramiento y que si tiene que hacerlo, lo va a hacer, aunque sea sútilmente.

6. Salpique

"Yo sólo hago música perdón que te salpique". Esta, sin duda, ha sido una de las bombas más resonadas de la session. La colombiana no ha dejado pasar la oportunidad de mandarle un dardo directamente a su ex. Más aún cuando hace esa pausa al pronunciar la palabra, "sal- pique".