Oriana Marzoli y Daniele del Moro se lían en ‘Gran Hermano Italia’, pero hablan de traición hacia ella

Oriana Marzoli es de esas concursantes de reality que no pasan desapercibidas. Ha pasado por unos cuantos y en diferentes países y siempre va provocando polémica. Y es que su carácter caprichoso, exuberante y explosivo choca con muchos de los que comparten aventura con ella.

Ahora está en la casa de Gran Hermano en Italia y está dando mucho que hablar. Entró soltera y parece que con ganas de conocer a alguien. Y parece que encontró tres posibilidades en la casa. Se acercó a Luca Onestini, otro viejo conocido en nuestro país, pero él acabó rechazándole y siendo más amigo que otra cosa.

Eso provocó que la venezolana se acercara más a Daniele Del Moro y ya han compartido cama e, incluso, besos y encierros en el armario. Pero el italiano desconfía de sus intenciones y así lo ha comentado con algunos de sus compañeros en lo que algunos han calificado de traición y puñalada hacia ella.

No acaba de fiarse y no acaban de gustarle algunos de sus comportamientos y eso genera desconfianzas y comentarios negativos hacia ella. “Él se enoja y yo estoy bien con eso, pero hoy le dije que, si mi comportamiento no le conviene, me lo tiene que decir en privado. En cambio, va con sus amigos y delante de todos dice cosas sobre mí. No me gusta esto demasiado. Si alguien que me importa hace algo que no me conviene, no lo humillo delante de todos. Le pedí que no lo hiciera y sigue”, aseguraba Oriana.

Reacción en redes

No recordamos relación e Oriana que no haya estado llena de subidas y bajadas y es que tiene un carácter complicado y un imán para las relaciones tóxicas. Pero, a diferencia de otras veces, en esta ocasión parece que la audiencia se ha posicionado de su lado y va ganando puntos. Todo lo contrario que Daniele que parece que ha sido acusado de machista y traicionero.

Eso ha hecho que muchos resalten el carácter noble de Oriana que es más de proteger a los amigos. También ha salido a relucir el machismo de los que consideran que a una mujer no le pueden gustar varios chicos, todo lo contrario que ocurriría si fuera hombre.

El caso es que la influencer no pasa desapercibida nunca. ¿Logrará ganar la edición?