Paco León o Melani Olivares, recuerdan algunos momentos de ‘Aída’ en su 18º aniversario  

Aída es una de esas series emblemáticas de la ficción española. De cuando todavía no existían plataformas y las audiencias eran millonarias. Cada semana, muchos españoles andaban pendientes de las nuevas aventuras, más bien desventuras, de este barrio tan calamitoso. De hecho, el 16 de enero de 2005, 6.863.000 espectadores estuvieron pendientes de su estreno.

Nació como un spin off de 7 vidas cogiendo el nombre de uno de sus personajes más queridos al que daba vida Carmen Machi. Diez temporadas con datos estratosféricos convirtieron a esta comedia en una de la más seguidas en nuestro país.

Han pasado 18 años desde entonces. Este lunes cumplía su mayoría de edad y algunos de sus protagonistas han reaccionado a un aniversario que se ha vivido con mucho cariño, nostalgia y recuerdos y han dedicado unas palabras a una serie que les dio mucho.

Melanie Olivares

…hace 18 que se estrenó Aída. Solo puedo agradecer al universo haberme dado la oportunidad de compartir 10 años de mi vida con semejantes monstruos … Gracias a tod@s por el amor que nos seguís devolviendo! Y gracias @canco_drilo , te he robado las fotos, no he podido evitarlo! #aidaforever ❤️❤️❤️

Paco León

Hace 18 años que se estrenó AÍDA. Una serie que nos cambió la vida a todas las personas que trabajamos en ella. Aún se sigue viendo dentro y fuera de nuestras fronteras. GRACIAS #aidaforever 📸@asanchezolivas

Canco Rodríguez

AÍDA ♥️Hace 18 años que se estrenó la serie que cambió mi vida ♥️Lo que aprendí y viví aquellos años fue increíble, pero el mayor regalo fue encontrar una segunda familia ♥️Siempre agradecido a todo el equipo que hizo posible este sueño ♥️Y gracias a todos los seguidores de la serie que la llevasteis en volandas ♥️#AidaforeverGracias por las 📸 @asanchezolivas ♥️

David Castillo

✨ 18 años ya. Crecer en “Aida” ha supuesto muchas emociones, no lo voy a negar. Pero si vuelvo la mirada sonrío y solo puedo agradecer a todos los que me enseñasteis lo que es amar la profesión y la vida. Gracias. ✨

Seguirán pasando los años y seguiremos recordando una serie con la que hemos pasado tan buenos ratos.