Dos concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan el objeto que le prohíben usar

La isla de las tentaciones se ha vuelto uno de los programas favoritos del público de Telecinco. Desde que dio el pistoletazo con la primera edición en la que participaron rostros tan conocidos como Susana Bicho o Gonzalo Montoya, el programa ha marcado un antes y un después en la cadena sumando una edición tras otra.

Apenas hace unas semanas que vivimos el desenlace final de las parejas que participaron en la quinta temporada de la isla, pero el programa ya ha anunciado la sexta edición. Una vez más, cinco nuevas parejas ponen rumbo a la isla dispuestos a poner su relación a prueba y cumplir con el lema promocional: "Si creías que lo habías visto todo, llega nueva temporada de La isla de las tentaciones".

Un anuncio que ha conseguido ponerle los pelos de punta a los más fanáticos que, como locos, siempre buscan conocer los detalles más desconocidos del reality.

Hace poco se desvelaba la cantidad de alcohol que daban a los concursantes gracias a Hugo Paz. Y es que, aunque no es nada nuevo el conocer que tienen bebidas alcohólicas a su disposición, el número de copas que tenían disponible sí llamó la atención. Pues bien, ahora ha sido Paola, concursante de la quinta edición quien ha desvelado el objeto de primera necesidad para muchos que no les dejarían utilizar durante las grabaciones.

El objeto prohibído

La actual novia de Andrea ha hecho un directo con una de las otras concursantes que participó en la edición: Sara. Ambas han estado charlando sobre su paso por la isla cuando, de repente, Paola ha confesado la inesperada prohición que tuvo durante su aventura en Mediaset España: "No me dejaban llevar gafas en la isla", decía dejando a todos los usuarios conectados con la boca abierta.

"Cada vez que me ponía las gafas me decían 'no, no te puedes poner las gafas", seguía relatando confesando que "muchas veces acababa con los ojos fatal porque claro, tienes que reposar también las lentillas". Unas palabras que seguidamente ha vuelto a reafirmar su compañera del reality, "es verdad".

Las preguntas y las dudas sobre el por qué no les dejan llevar gafas no han tardado en llegar. Sin embargo, ni ella misma sabe el motivo: "Yo no lo sé, no sé porque no me dejaban llevar gafas". Un hecho que ha llevado a muchos usuarios a juzgar esta prohibición tan básica para su día a día. ¿Será por la iluminación? ¿Por hacer que su rostro se vea mejor?