La viral respuesta de Rosendo a un fan con el que se encontró en un semáforo

El periodista, Víctor García Guerrero, se ha hecho viral tras contar en las redes sociales el inesperado encuentro que tuvo hace unos días mientras iba en bicicleta por Madrid en una fría mañana de enero. La historia sucedió de la siguiente manera.

Víctor iba pedaleando por la capital cuando se detuvo en un semáforo en rojo. De repente se dio cuenta de que una de las personas que estaban esperando para cruzar era Rosendo Mercado, el legendario cantante de rock.

"Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé: - Perdona, ¿eres Rosendo? - Sí. Tenía que preguntarle una cosa", ha relatado el periodista en el primero de una serie de tuits.

García Guerrero necesitaba resolver una duda que llevaba tiempo rondándole en su cabeza sobre la letra de su famosa canción Flojos de pantalón y le dijo:"-Disculpa, ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa "héroes de novelista berbiquí"? A lo que el músico respondió: "El berbiquí es una herramienta que sirve para perforar". "Sí, la conozco, y me gusta mucho la palabra. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción?", añadió el periodista.

Como no podía ser de otra forma, el cantante de Leño y Ñu le resolvió la duda sin problema y haciendo el gesto de la perforación dijo:-"Habla de los que escriben para hacer sangre. - Pues muchas gracias, de verdad. Buen día. Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando. Gracias por todo, Rosendo".

La anécdota contada en Twitter lleva ya más de 13.000 'me gusta', más de 1.500 retweets y casi 500 comentarios y supera el millón de visualizaciones. El detalle sobre la letra de la popular canción ha sido todo un éxito que, seguramente, más de un fan del madrileño, agradecerá conocer.

Rosendo - Flojos De Pantalon (video)

Rosendo, respresentante del rock español

Considerado uno de los más importantes representantes del rock español, nació en Madrid el 23 de febrero de 1954 y se crio en el barrio de Carabanchel. Tras abandonar los estudios de ingeniería, en 1972 se incorporó como guitarrista a Fresa, un grupo que tocaba versiones de canciones de moda y en ocasiones acompaña a solistas. Tras diversos cambios, la banda pasó a denominarse Ñu.

En 1977 Rosendo abandonó la formación para crear Leño. El trío debutaba un año más tarde como teloneros de Asfalto. El grupo publicó tres álbumes de estudio. En 1983 participaron en Rock de una noche de verano, una gira organizada por Miguel Ríos que se convierte en un hito de la historia del rock en español, al poner en marcha una serie de conciertos por toda la geografía española utilizando grandes medios de sonido y luz. En otoño de ese mismo año, cuando estaban en su momento de mayor éxito, el grupo decidió separarse.

A partir de ese ahí, Rosendo comenzó su carrera como solista. A lo largo trayectoria musical, ha colaborado en discos de Extremoduro, Burning y Platero y Tú. En 2006 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en el año 2018 anunció su retirada de los escenarios con una gran gira de despedida. En 2020 reconoció en un documental que continúa componiendo y que le gustaría sacar un nuevo disco, pero que sería con otro formato de banda y con un planteamiento de gira muy diferente.