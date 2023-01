Jennifer López revela cómo es la convivencia entre sus hijos y los de Ben Affleck

Jennifer López está viviendo uno de los años más felices de su vida desde que nacieron sus hijos. Así, al menos, lo ha asegurado al programa Today show estadounidense, en el que, junto al actor Josh Duhamel, ambos han promocionado su próxima comedia romántica de acción, Shotgun Wedding.

Además de hablar de la película, la también estrella musical ha revelado cómo está siendo la convivencia entre sus hijos y los de Ben Affleck: "Nos mudamos juntos. Los chicos se instalaron con nosotros. Así que ha sido una especie de transición llena de emociones, pero al mismo tiempo, todos nuestros sueños se han hecho realidad y ha sido un año fenomenal para nosotos. Mi mejor año, yo creo, desde el nacimiento de mis hijos", ha expresado.

Bajo el mismo techo viven ahora, por un lado, los dos gemelos de 14 años de JLo, Max y Emme, fruto de su pasado matrimonio con Marc Anthony); y por otro, los tres hijos que Ben Affleck tuvo durante sus diez años de casado con Jennifer Gardner: Violet (18 años), Seraphina (14) y Samuel (de casi 11 años).

Durante la entrevista, la intérprete de El Anillo confesó que, recientemente, sus dos hijos se han familiarizado un poco más con las películas que ha protagonizado en el pasado. "Curiosamente, han visto Sucedió en Manhattan y Planes de Boda, pero aún no han visto Un romance muy peligroso... Han visto Selena, lo cual fue muy tierno porque no sabían que había fallecido. Con el final se quedaron '¡No! (fue bastante dramático)'. Estaban verdaderamente aterrados y yo en plan: 'Ay, Dios mío. ¡Pensaba que lo sabíais!'

Además de su antiguo catálogo de films, este 2023 Jennifer López también revisitará su segundo álbum de estudio con otro totalmente nuevo. Como ya hemos contado en nuestra web, se cumplen 20 años del lanzamiento This Is Is Me... Then, un disco con el que, en 2003, la artista capturó en el tiempo la verdadera historia de amor con mayúsculas sobre Bennifer. Un sentimiento sobre el que volverá a profundizar en This Is Me... Now.

Desde que se casó, JLo no ha dudado en compartir los momentos más especiales de su vida con todos sus fans a través de las redes sociales. El último, su repaso de 2022, en el que enseñó fotos inéditas de sus dos bodas y otros instantes familiares muy íntimos.