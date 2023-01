Jennifer López comparte fotos inéditas de su boda con Ben Affleck haciendo un repaso por su 2022

La primera semana de enero siempre suele ser de aclimatación para hacer frente al nuevo año. Invertimos el tiempo descansando en el mejor de los casos, pero también repasando los grandes momentos del período anterior y fijando nuevos propósitos de cara al siguiente, intentando dejar atrás los malos recuerdos. Muchas de nuestras artistas favoritas lo han hecho ya, entre ellxs, Jennifer López.

La cantante y actriz comenzaba Año Nuevo publicando un vídeo recopilatorio de algunos de los instantes más mágicos que ha vivido en 2022. A las imágenes de varias actuaciones y conciertos, las diferentes portadas que ha protagonizado -Vogue, Rolling Stones-, el estreno de Marry Me junto a Maluma o la recogida de varios premios, como los premios honoríficos otorgados por MTV y iHeartRadio, hay que sumarle gran cantidad de fotografías y vídeos de su historia de amor con Ben Affleck: desde su segundo y definitivo compromiso hasta su segunda boda en Georgia, pasando por la primera ceremonia íntima en Las Vegas.

Mes a mes, podemos ver a la pareja de vacaciones, en la intimidad de su hogar junto a su familia y amigos o posando públicamente frente a más de un photocall. El anillo de compromiso en primer plano, sobre un coche de época en la pequeña capilla de Las Vegas, con la Torre Eiffel de fondo, durante la prueba de vestuario para su esperada y emocionante boda... Muchos son los instantes que JLo ha querido recopilar y compartir con sus fans.

"2022 fue uno de los mejores sin duda!!! Qué ganas de todo lo que viene el próximo año... #FelizAñoNuevo #ImJustGettingStarted #WaitingForTonight #ThisIsMeNow", reza la descripción de su publicación en Instagram, donde los hashtags hacen referencia no solo a la bienvenida a 2023, sino a uno sus grandes éxitos y al título de su futuro disco, This Is Me... Now que celebra el 20 aniversario de This Is Me... Then y vuelve a capturar en el tiempo el profundo sentimiento de amor por su marido.

Toda una declaración de intenciones con la que promete dar mucho que hablar desde su faceta musical.