Todos los detalles de ‘Casi perfecto’, el nuevo disco de Nena Daconte

Hay un antes y un después en la vida de Nena Daconte, es decir, en la vida d eMai Meneses. Y en este 2023 nos toca seguir viviendo la cara buena, la de su liberación, pero sobre todo la de su regreso a la actualidad musical. De hecho, la artista ha desvelado casi todos los detalles de este nuevo trabajo discográfico.

El 10 de marzo Nena Daconte publica Casi perfecto su esperado nuevo álbum, después de un año en el que ha vuelto por la puerta grande. Ha publicado 3 singles: Detrás de cada luz, Despiértame, Madrid, y Al son de una guitarra, no ha parado de tocar, llenando salas, festivales y fiestas mayores de toda España y ha protagonizado uno de los grandes éxitos editoriales del año con su libro de memorias.

Tal fue el revuelo que se armó en Sonorama Rivera cuando actuó por sorpresa en la Plaza del Trigo que este año repite en el escenario principal del festival. Para este trabajo, además cuenta con colaboradores de lujo: "Lo estoy haciendo con Subterfuge. Lo ha producido Dani Alcover, el de Dover y es un disco super rockero, recuerda mucho a la música de los 90, que está bastante influenciado por Cranberries, Guns ‘N Roses...".

En su nuevo single, Tu canción, una canción de pop preciosista en la que colabora Celia Becks (bajista y coros de La La Love You) con la que ha trabado una bonita amistad, quizás se concentra la sabiduría de alguien que lo ha experimentado todo y ha recuperado su vida pues nos cuenta "Tu canción habla de cómo a veces nos complicamos la vida y no nos damos cuenta de que las cosas más bonitas son las cosas más sencillas".

"Hemos congeniado muy bien. Con Celia, que es la bajista, ya la considero amiga mía. Me ha dado como bastantes consejos y yo a ella, creo. Ha sido muy bonito hacer la nueva versión del Tenía tanto que darte con ellos. Sobre todo, que, cuento en el libro, que yo era muy fan de la canción, Fin del mundo, y durante el confinamiento tenía la playlist de bailar por casa y cuando llegaba esa canción apagaba todas las luces y me ponía en plan rollo discoteca y pensaba, ‘algún día voy a bailar con este chico’. No le ponía ni cara ni nada, no sabía ni cómo era. Tiene como una historia de amor no correspondido que yo tengo también un montón de canciones, también, de amores no correspondidos y me sentía super identificada con la letra. Al año se cumplió un poco el sueño, pero cantando, en lugar de bailando" asegura la intérprete en la web de Subterfuge Records.

Las próximas fechas de Nena Daconte son el 28 de enero en el Auditori La Nucía (Alicante), el 30 de enero en el Benidorm Fest (Euroclub) de Benidorm, el 2 de febrero en el Teatre Kursaal Espai d’Arts Escèniques de Manresa, y del 10-13 agosto en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

Ya solo falta por desvelarse los nombres de las canciones, la portada del álbum y si existe alguna colaboración más añadida a las ya conocidas.