Actuaciones en los Premios Brit 2023: Harry Styles, confirmado

La lectura de nominados de los Premios Brit 2023 nos dejó dos cosas claras: una que Harry Styles era el gran rival a batir y dos que después de un año en el que se ha convertido en el rey de las listas y también de las candidaturas sería muy raro que no actuara.

Y apenas una semana después de conocer todos los nombres que pelearán en las diferentes categorías de estos galardones ha llegado la confirmación. Harry Styles actuará durante la ceremonia de entrega de los Brit el próximo 11 de febrero en el O2 Arena de Londres.

El del británico es ya el cuarto nombre que es confirmado por la industria musical de la isla después de anunciar a Sam Smith junto a Kim Petras y Wet Leg, uno de los grupos revelación del año que ha sido capaz de igualar a Harry Styles en nominaciones.

Con la corona de artista con más álbumes y sencillos vendidos en Reino Unido en 2022, Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Harry's House se lanzó en mayo del año pasado, debutando en el número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido, Billboard 200 de EE. UU. y en más de 12 países de todo el mundo, y se ha mantenido en la lista de álbumes Top Ten del Reino Unido desde su lanzamiento.

Ahora la gran duda es saber si el músico presentará su single más conocido, As it was, u ofrecerá una actuación completa convirtiéndose en el plato fuerte de una ceremonia de entrega que tal y como viene sucediendo en los últimos años se podrá ver a través del canal de Youtube de los Brits y en exclusiva por ITV.

Harry Styles es el artista más nominado de los Premios Brit. El solista tendrá duros rivales en las diferentes categorías como Lewis Capaldi, George Ezra, Sam Smith o Ed Sheeran entre muchos otros. El ex componente de One Direction ha conseguido aglutinar las nominaciones en las principales categorías (Mejor Artista, Mejor Artista Pop/RnB Mejor Canción y Mejor Álbum del año).

Su mayor competencia en número de nominaciones (4) son grupos / artistas que no compiten en todas sus mismas categorías y que podrían alzarse como grandes triunfadorxs de la noche como Wet Leg (4); o como Fred Again.., Stormzy o The 1975. Todos ellos parten con 3 nominaciones a los Brits 2023.