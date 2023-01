Tamara Gorro aprovecha su 36 cumpleaños para repasar los distintos looks que ha experimentado en su vida

“🎂YA ERES MÍO 36🎂 Deseaba conocerte, es el primer día que estamos juntos y no sabes las ganas que tengo de compartir contigo los 364 días restantes… Lo reconozco, me das un poco de vértigo, porque tus anteriores compañeros 34 y 35, no se portaron demasiado bien”. Con estas palabras, Tamara Gorro celebraba su cumpleaños en redes sociales junto a varias fotografías de la celebración.

Aunque viene de una mala época, mira al futuro con optimismo y fuerza: “¿Sabes algo? Que incluso les doy las gracias, porque dentro de todo lo malo me han enseñado muchas cosas, como por ejemplo a saber levantarme y continuar".

Y con esa actitud se enfrenta al nuevo año: "Eso es lo que vamos hacer ¿ok? Caminar, sin miedo, con ganas y fuerza. Afrontando, superando y alcanzando los objetivos. Sonriendo o llorando, pero viviendo cada segundo como si fuera el último. Venga, ¡vamos a por ello!”.

Con este ánimo ha recibido la felicitación masiva de su familia virtual a la que siempre está entregada.

Aless Gibaja: SUPER HAPPY BIRTHDAY PRINCESS 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 💕 🎂 CAPRICORN POWER ✨✨

María del Monte: Muchísimas felicidades tesoro!!!!!!😍😍😍 un año más para aprender de lo vivido y para aprender de lo que queda por vivir!!!!!😘😘

Una vida de cambios

Y aunque es ella la que debería recibir regalos en su día especial, lo cierto es que le ha dado la vuelta a la tortilla y ha sido ella la que ha hecho un regalo a sus seguidores.

Ha compartido un vídeo con imágenes de su vida desde que era una niña hasta ahora pasando por todas las etapas. Un montaje que nos ha permitido ver su evolución y, sobre todo, todos los cambios de pelo que ha ido experimentado a lo largo de su vida.

Pelo claro, oscuro, corto, largo, liso, rizado… para todos los gustos, aunque muchos han insistido en que su verdadera belleza está dentro.

Estos ánimos y cariño recibido seguro que le ayudan a cumplir su objetivo de seguir hacia adelante con optimismo.