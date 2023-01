Aplaudida reflexión de Roy Galán sobre la culpabilidad que se les hace sentir a madres como Shakira

“Aguanta por los hijos. Por los hijos perdona. Por los hijos no te separes. Por los hijos no denuncies. El por los hijos ha sido siempre una forma de disciplinamiento de las madres. ¿Cómo? A través de la culpa”. Este el mensaje que el autor Roy Galán ha querido transmitir sobre el caso Shakira Piqué.

“Para hacer sentir culpable a una madre, mala madre, basta con intentar hacer ver que tiene deseos más allá de sus hijos. Basta con insinuar de una madre que todavía es una mujer. ¿Qué van a pensar los hijos de Shakira?”, planteaba sobre el argumento que muchos están empleando sobre la repercusión de los actos del lanzamiento de la canción de la colombiana

Pero el escritor lo tiene claro: “Pensarán que su madre era una mujer. Aprenderán que la vida, las relaciones, son lugares complejos, que a veces hacemos daño o nos lo hacen, aprenderán que las emociones que no nos gustan también existen, que el mundo (el espacio entre yo y el otro) es mundo porque hay conflicto, que a veces lo haces mejor y a veces peor, que te equivocas, o no”.

“Los hijos de Shakira aprenderán que su madre es una mujer con carácter y temperamento, que si se siente humillada, ataca, que puede estar dolida, que no es solo la persona que da las buenas noches, que tiene alma y ese alma es imperfecta. Porque si algo hemos hecho tremendamente mal es haber desalmado a nuestras madres, no haber querido ver a las mujeres que son nuestras madres y que en muchos casos dejaron de ser una vez llegamos nosotros”, reflexionaba sobre el papel al que se relega a muchas madres.

“Si algo hemos hecho los hijos es que nos hemos beneficiado de manera tiránica de este silencio y esta devoción y este amor incondicional. Hemos exigido incluso que nuestras madres dejaran de ser mujeres para que cumplieran nuestras expectativas y cuando no han sido las madres ejemplares que sí tenían nuestros amigos las hemos castigado”, aseguraba sobre el trato que se les ha dado a muchas madres y las exigencias que tenemos con ellas.

“Los hijos de Shakira aprenderán que su padre fue un imbéc** con su madre y que incluso así puede decidir quererle, pero que está bien y es importante que sepan la verdad. Aprenderán que su madre se quería al menos tanto como los quería a ellos, que una vez pensó en lo que ella necesitaba y nadie más. Hay incluso hijos que se sienten orgullosos de tener esas madres. De poder estar cerca de ese destello. Ese que pasa por comprobar que hubo madres que no dejaron que muriera lo que tenían por dentro y que estuvieron dispuestas a luchar por los hijos, sí, pero también por las mujeres que han sido y, sobre todo, por las que pretenden ser”, terminaba su reflexión.

Reacciones

Y claro, esta defensa a ultranza de las mujeres y de su papel de madres no siempre bien entendido ha recibido muchos aplausos.

Eva González: Ole tu❤️

Ana Brenda: Siempre das en el punto 🙌🏻

Vikika Costa: Brillante

Ariadne Artiles: Mejor explicado imposible ❤️

Irene Montalá: Tal cual ❤️

Lydia Bosch: 👏🏻👏🏻👏🏻🧡

Hiba Abouk: 👏🏽❤️

Octavi Pujades: 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Juana Acosta: ❤️

Marta de Lola: Bravooooo👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

La primera reflexión

No era la primera vez que escribía sobre la colombiana. Cuando lanzó su session con Bizarrap ya compartió un primer texto. “Shakira se postula como una mala mujer, una madre en sujetador (quiere ser deseada), una esposa que no sabe tener la boca cerrada, que no piensa en la familia (es el padre de tus hijos), sino que piensa en ella (un crimen), una mujer que no sabe «guardarse» su dolor, una mala feminista que carga contra otra mujer. Estamos continuamente prescribiendo comportamientos y es imposible drenar de los vínculos lo complejo”, decía en aquel momento recogiendo todas las críticas que recibió la cantante.

“La rabia es una emoción tremendamente humana. No está «mal» o «bien» sentirla, lo importante es lo que tú haces con la rabia. Hacer una canción es hacer algo bueno de ella. El arte, toda ficción, ha sido siempre un canalizador de todas esas emociones que a veces no nos permitimos en la realidad y las canciones de desamor, qué duda cabe, son canciones para colectivizar ese momento transitorio. Es otra forma, más divertida, de lavar los trapos sucios comunitariamente. Pedirle a tu vecina el jabón, restregar fuerte con otros mientras cantas en alto y dejar que las heridas se sequen con el viento y el sol”, reflexionaba sobre el arte como canalizador de sentimientos.

“Lo que le ha pasado a Shakira les ha pasado a muchas mujeres. No es solo una ruptura, es una ruptura con una crisis eminentemente masculina, esa que tiene que ver con el hecho de ser hombre y hacerte mayor y decir, oh, vaya, no soy inmortal, entonces me compro un coche más caro (pene), un reloj más grande (pene again) y una novia más joven (para mandar un mensaje a los demás hombres de lo que puedo conseguir). Si tú como hombre puedes seguir siendo deseado por alguien más joven, entonces quizás te alejes de la muerte”, analizaba sobre el comportamiento de muchos hombres una vez que alcanzan una edad.

“Y, sí, en las relaciones siempre hay una sustitución y un reemplazo pero aquí se hace mucho más evidente y sangrante. Existe un derecho al despecho, a no ser civilizados, a mandar a la mierda, a quejarte, a ser injusto. Lo humano a veces es saber cómo actuar pero hacer justo lo contrario. Esa es la bendita contradicción y la incoherencia. Shakira dinamita desde dentro la idea de la familia heterosexual tradicional con su afirmación de que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", las mujeres que hacen familias, cuidan y trabajan gratis por amor y que, tal vez, deberían empezar a cobrar por amor a sí mismas”, terminaba.

Y entre los muchos aplausos que recibía entonces, Beatriz Luengo quería pronunciarse también: “Shakira es música, podría haber contado su versión de mil maneras. Creo que está creando una explosión para que ya la dejen tranquila. Vive con fotógrafos y paparazzis que la siguen a todas partes. Ya lo ha dejado todo dicho, en su idioma, su lenguaje que es la música. Es imposible que sus hijos estén ajenos a lo que está pasando, supongo, así que una respuesta de su parte y en unos meses no habrá más preguntas. Hace uso de su libertad como ser humano y como mujer. Es la artista latina femenina número 1 en streams por todo su catálogo, si ella se retirara mañana lo seguiría siendo por todos los streams de sus hits. Así que no lo necesitaba a nivel popularidad ni seguramente económica pero sí a nivel emocional. Puso su salud mental, su desahogo por encima del que dirán. Para mí eso es positivo porque no paramos de escuchar que uno debe estar por encima de lo que digan y de otros intereses. Pues ya está, lo hizo. Poco más que decir. Es su historia y ella es dueña de su vida. Genial reflexión Roy, como siempre. Un abrazo 🌺”.