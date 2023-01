Se desvelan la identidad de las amigas de la fiesta de Shakira y las novedades que están ocurriendo en su casa

Shakira ha revolucionado al mundo entero con su session con Bizarrap dedicada a su ex, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía. Nadie se esperaba que fuera a ser tan directa en una canción en la que menciona a su suegra, la deuda con Hacienda y la infidelidad de su marido.

Ha supuesto un terremoto informativo y social del que todo el mundo participa compartiendo su opinión. Y ella, mientras, facturando y celebrando el éxito sin precedentes que ha conseguido.

De hecho, se han difundido las imágenes de su fiestón del sábado junto a un grupo de amigas en su casa de Barcelona. Una fiesta a la que acudieron Rossana, la mujer de Patrick Kluivert, ex compañero de Piqué en el FC Barcelona.

También estaba Taraneh, esposa de Kyle Kuric, jugador del Barça de baloncesto, deporte que sigue mucho también el ex de la cantante. Hubo un tiempo en el que las tres parejas disfrutaban de este tipo de fiestas. Ahora solo falta uno de ellos.

En El programa de Ana Rosa han desgranado estos detalles para dejar claro que si Shakira tenía pensado volver a Miami no era, en absoluto, porque aquí no tuviera amigas.

Novedades en la casa

Mayka, la reportera que lleva a las puertas de la casa de Shakira desde la semana pasada, también ha aprovechado para contar las últimas novedades que están ocurriendo en esa casa. De momento, la bruja que tanto ha dado que hablar, ha desaparecido del balcón, aunque es posible que no de manera intencionada sino como consecuencia de la tormenta que ha habido en la ciudad condal.

“Han llegado unas chicas que creíamos que eran bailarinas, también un equipo audiovisual. Que se agarre Piqué por si Shakira está preparando un nuevo videoclip con una nueva canción”, expresaba la reportera.

“Ha salido Tonino que me parece un tipo espectacular, super amable, ha parado el coche y le he dicho, ‘¿has visto la versión que han hecho Los Morancos?’. ‘Ostras, no’, ha dicho y se la he puesto. Ha estado descojonándose de la risa y ha dicho que luego lo buscaba en google para enseñárselo a Shakira”, contaba.

Y de momento, hasta ahí llegaba su información. Lo cierto es que ahora, cada paso que dé la colombiana, se va a analizar con lupa.