Alba Carrillo defiende la canción de Shakira, aunque le pone un ‘pero’

No me tires del carrillo es el nombre de esa sección de vídeos en los que Alba Carrillo cotillea lo más grande de los culebrones del momento. Y claro, no podía faltar el caso de Shakira y Gerard Piqué.

“Que Shakira es la ‘number one’ y todo lo que toca es oro, no hay duda de ello. Que los artistas, desde los albores de la humanidad, han utilizado sus vivencias personales para trasladarlas a su obra, de eso no hay ninguna duda tampoco”, empezaba diciendo en uno de sus vídeos.

“Vamos a pensar y recordar a Frida Kahlo que decía que ella lo que pintaba era a sí misma porque era lo que mejor conocía. Cantantes como la grandísima Rocío Jurado… es un gran necio, un estúpido engreído…”, intentaba contextualizar para demostrar que lo de Shakira no es la primera vez que ocurre.

Y dejaba claro, que entiende la postura de la colombiana. “Hay personas que han dicho que ella sigue despechada, que no lo ha resuelto todavía, pues es lógico y normal porque acaban de terminar el tema judicial hace nada y las cosas todavía están muy calientes, han tenido hijos, han tenido una relación de muchísimo tiempo”, expresaba.

El ‘pero’ de Carrillo

Pero hay algo con lo que no está de acuerdo: “A mí me parece muy bien que ella reivindique lo que está sucediendo, que le ponga verde si es verdad que le ha sido infiel, lo que no me gusta tanto es que despotrique contra ella porque ella no le ha prometido amor eterno a Shakira. A Clara Chía me refiero, que también podía haber hecho referencia a su apellido con lo de, ‘por las mañanas me acuerdo de ti, como chía y me voy al váter’”.

“El que tenía un compromiso con Shakira era Piqué, no Clara. Está muy bien que tú te valores, pero no arremeter así contra Clara Chía”, añadía para defender a la nueva novia del ex futbolista.

“Lo que deja entrever es que a lo mejor su enfado con Clara no es solamente por el tema de Piqué y hay cosas que no sabemos y no es por el tema de la infidelidad”, añadía. Y claro, para alguien con alma cotilla, esa información le deja con ganas de más.

Una advertencia

Carrillo ya ha prometido que va a hacer un seguimiento, “cada vez que vayan a un chiringuito este verano, cada vez que se metan en una discoteca, cada vez que vayan a un cumpleaños, cada vez que vayan a una boda”.

Que se preparen tanto Shakira como Piqué porque el acoso mediático no ha hecho más que empezar. La de titulares que quedan.