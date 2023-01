Zahara aplaude la reivindicación que hace Roy Galán del mensaje que lanza Miley Cyrus con ‘Flowers’

Roy Galán es uno de sus autores que además de triunfar con sus libros, lo hace con sus reflexiones en redes sociales con un marcado carácter feminista. Ha salido en defensa de Shakira tras lanzar su polémica canción contra Gerard Piqué y Clara Chía. Y también ha querido comentar el tema de Miley Cyrus en respuesta a Liam Hemsworth.

“Flowers de Miley Cyrus parece ser una respuesta a la canción favorita de su ex, Liam Hemsworth, que no es otra que When I was your man, un lamento masculino arrepentido sobre lo tonto que fue el no haberle comprado flores, tomado de la mano y llevado a bailar cuando todavía era su hombre”, empezaba diciendo para entrar en contexto.

“Frente a esto Miley dice que ella puede comprarse flores, llevarse a bailar, tomarse de la mano y puede amarse mejor de lo que lo ha hecho él. Que nos podemos cuidar mejor de lo que nos han cuidado: no hay mensaje más fulminante”, reivindicaba sobre el significado de este tema.

“Sobre todo cuando hemos sido socializados en la idea de que la pareja es un fin. Sobre todo cuando a las mujeres además se les ha dicho que ese fin forma parte de su identidad como mujeres: las mujeres que no son amadas, no son mujeres, son mujeres fallidas, mujeres complicadas que da igual lo que consigan que si no consiguen el amor es porque habrá algo roto o malo en su interior, que están incompletas”, argumentaba sobre su posicionamiento.

La amistad sobre el amor

“El amor de pareja está muy bien, pero no es en absoluto imprescindible para vivir. Se puede vivir perfectamente sin pareja y sin estar constantemente buscándola. No nos falta nada, pero sí que los seres humanos son imprescindibles. Porque Miley, puede quererse mejor ella misma de lo que la quería Liam, pero sin embargo no se puede querer sola, necesita a los demás, porque el amor propio es imposible sin los demás, porque no es verdad eso de que te tienes que querer primero para que te quieran: te tienen que querer primero para que puedas quererte, la autoestima es siempre algo colectivo, es algo que se construye con otros, pero ese otro no tiene que ser un solo hombre, no tiene que ser una pareja, pero tiene que haber alguien”, reflexionaba sobre esa idea de que una mujer tiene que tener un hombre a su lado.

“Miley podrá sacarse a bailar y pintar su nombre en la arena, pero después tendrá que compartirlo, tendrá que contar su historia para saber que ha existido, que ha sido. Necesitará de sus vínculos que no son otra cosa que los amigos. Esos que son tan importantes (o más) que la pareja. Esos que cuando tu corazón es de plastilina, te recuerdan quién eras antes de y con eso te ayudan a volver a ser. Si hay un amor que te da amor propio ese es, sin duda, el amor amigo”, concluía.

Y no quería zanjar el tema sin lanzar una frase muy significativa: “Las flores siempre las trajeron mis amigas con sus risas”.

Una reflexión que compartía Zahara que no dudó en compartir que “fue justo lo que pensé con when I was your man, bueno y letra favorita de Miley”.