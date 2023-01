Miley Cyrus ha dado la bienvenida a su esperadísima y novedosa aventura musical con Flowers, un primer sencillo tiene un principal y único destinatario: Liam Hemsworth, su exmarido.

La elección para lanzar su nueva canción este viernes 13 no ha surgido de forma arbitraria. Y aunque el plan de cualquier lanzamiento nunca lo es, este en particular tiene un significado especial, un plus, para la cantante. ¿El motivo? Hoy 13 de enero el actor cumple 33 años.

Si ya el adelanto nos ponía en situación sobre las posibles indirectas que habría hacia el que fue su esposo durante ocho meses, los casi tres minutos y medio que dura el tema confirman todas nuestras sospechas.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Analizando algunos elementos de Flowers, podemos descubrir más de un guiño a su pasada relación con el pequeño del clan Hemsworth: desde el estribillo hasta la portada, pasando por el título de su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation.

La referencia a When I was Your Man, de Bruno Mars

El estribillo de Flowers es una de las grandes claves de la canción y uno de los dardos más claros a Liam. Los versos: "I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don't understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah, I can love me better than you can" son, sin lugar a dudas, un parafraseo de otro hit: When I Was Your Man, de Bruno Mars.

miley cyrus wrote a song as a response to this bruno mars' song which liam once dedicated to her, and she's releasing it on his birthday 💀 pic.twitter.com/qR5G5gIuaq — 𝕱 (@spacesmiIer) January 10, 2023

Un detalle que los fans han captado rápidamente. Y es que el propio actor dedicó esta canción a Miley en algún momento de los casi diez años intermitentes que compartieron como pareja. Con estas palabras, la intérprete de Midnight Sky nos da a entender que ha curado la herida que le dejó esta relación pasada, diciéndole adiós de una vez por todas y reivindicando el amor propio.

La portada de Flowers vs. Wrecking Ball

La portada de este nuevo disco también nos ha llamado la atención. Colgando de un trapecio metálico sobre el fondo de un cielo azul totalmente despejado, la estadounidense se muestra ligera, relajada y completamente en forma.

Una posición que se contrapone con la que nos enseñó en Wrecking Ball, otro de sus grandes éxitos. En este tema incluido en Bangerz (2017) -y cuya temática los fans relacionan con el actor-, Cyrus aparece colgando de una bola de demolición, símbolo de pesadez, rudeza y destrucción en sí misma.

Miley Cyrus - Wrecking Ball

Flowers, la antagonista de Malibu

Endless Summer Vacation, el título de su octavo disco, apunta a devolvernos esa brisa procedente de Malibu, y no estamos hablando solo de la ciudad de California, sino también de la canción que forma parte de su discografía. "Una canción sobre un lugar y una persona que en su momento amé mucho", como bien expresó en 2021 por el cuarto aniversario de su lanzamiento.

Miley Cyrus - Malibu (Official Video)

Con la publicación de este proyecto musical el próximo 10 de marzo, la estrella promete dar un giro en la narrativa y apropiarse de su propia historia.

Si 2022 fue un año duro para el amor, 2023 apunta a ser el año de disfrutar de la soltería y reapropiarse de la narrativa, como también ha hecho Shakira.