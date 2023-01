El detalle de la última foto de Anahí divide la opinión de los fans de RBD

El contador para conocer las novedades del esperadísimo regreso de RBD está muy cerca de llegar a 0. La propia banda mexicana ha colocado una cuenta atrás en su página web -soyrebelde.world- con una fecha clave: 19 de enero a las 19:00h (hora local México).

Desde hace varios días, los miembros de la formación están haciendo lo propio con momentos destacados de los últimos quince años. Fragmentos de canciones, imágenes de la serie, reencuentros, conciertos... están provocando que la expectación por conocer si se tratará exclusivamente de un solo concierto o si el anuncio vendrá acompañado de algo más (una gira mundial, un disco recopilatorio, etc.) aumente por momentos.

Sin embargo, ha habido una fotografía publicada por Anahí que ha dividido la opinión de los fans del fenómeno Rebelde. Al verla, todos se han dado cuenta del mismo detalle, que no es otro que la gran ausencia de este comeback: la de Alfonso Herrera.

El actor que interpreta a Poncho en la ficción no aparece en el post de la artista, pero no porque no esté en la foto original, sino porque le ha recortado. Algo que sus seguidores no han podido obviar y rápidamente han comentado, puesto que Herrera ni ha estado ni estará en la vuelta de RBD.

Por un lado, algunos se han posicionado a favor de esta elección, indicando que si no va a estar en el reencuentro, tampoco debe estar en su perfil. A otros usuarios, por le contrario, les ha apenado la elección que ha tomado la eterna Mía Colucci.

"Por favor ya no corten a Poncho de las fotos! RBD siempre serán 6!!!! 🗣🥺"

"Los amooo😍😍❤️aunque me duele ver cómo cortan a Poncho🥺💔"

"Puedes cortarlo pero rbd es poncho y poncho es rbd ❤️"

"poncho es como el ex que habia que poner en la esquina para poder cortarlo cuando fuera necesario 😅!"

"Cortó a Poncho . Te amo, reina"

"Por eso hay que poner a las parejas en las esquinas. Es más fácil sacarlos de la roto"

"Jajajaa La amo. 'Pues no vas, pues te quito de la foto'"

Y tú, ¿qué opinas de que Poncho no participe en lo próximo que anuncie Rebelde?