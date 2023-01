Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, 18 de enero

¡Es miércoles! Lo que significa que en LOS40 te traemos todas las novedades de la prensa rosa con lo último sobre tus famosos y famosas favoritas. Las portadas de las revistas del corazón de hoy vienen cargadas de exclusivas y entrevistas. ¿Te lo vas a perder?

En los números de las principales revistas de hoy podemos ver a la Reina Sofía, Tamara Falcó, Antonio David, Lady Di y...por supuesto, ¡Shakira!

Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 18 de enero de 2023:

La portada de ¡Hola! de esta semana

La primera página de la revista parece tener una clara protagonista de la semana: la reina Sofía. Pero ¡Hola! va más allá de su imagen y hace un repaso detallado de cómo fue el funeral de su hermano, el rey Constantino de Grecia, y de cómo este pésame nos ha dejado imágenes de la Familia Real reunida de nuevo.

Además de tener fotos interesantes sobre la despedida al monarca también puedes encontrar las últimas fotografías que siguen poniendo de manifiesta la complicidad de una de las parejas del momento; Luis Miguel y Paloma Cuevas en su nueva cita en Madrid.

La portada de la revista de Semana de este miércoles

Semana también se suma a las portadas reales y nos trae otro tipo de fotografías, estas más personales e íntimas de la Reina Sofía, sus hijas y sus nietos por la acrópolis de Atenas.

Junto a estas fotos, el último número del magacín trae otras también familiares. En este caso hablamos de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, quienes posan por primera vez todos juntos para la revista: "Nos gustaría hacer un reality en Ambiciones".

La portada de la revista Lecturas de hoy

¡Ahí no acaba todo! Repasamos ahora la portada de la revista Lecturas, que en su número de hoy, miércoles 18 de enero, nos ofrece las últimas palabras de Tamara Falcó tras la reconciliación con su chico: "Espero que Íñigo no me falle".

Esta es una de las parejas más de moda en las últimas semanas, pero nada comparado con Shakira y todo lo que la rodea. Por eso, en su portada nos lo cuentan todo sobre su nueva canción con Bizarrap que ha dado tantísimo que hablar. También nos aportan las fotos del viaje de Froilán hasta Abu Dabi, donde pasará una temporada con el rey emérito.

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

Diez Minutos también nos trae imágenes del funeral del rey Constantino, pero, sobre todo, dan protagonismo a Antonio David y otro de los grandes cambios en su vida: se lleva a su hijo a vivir con él en el piso de Málaga que alquiló junto a Marta Riesco.

Otra de las fotos impactantes que destacan en su portada es la de la presentadora Lara Álvarez con su outfit más chocante: un pijama. La asturiana ha sido captada saliendo así a la calle.

La portada de la revista Pronto de este miércoles

Por último, descubrimos la primera página de Pronto. En ella encontramos a protagonistas de la realeza británica y la memoria de Lady Di que podría volver a unir a Harry y Guillermo.

Además de esto, Mario Vargas Llosa parece haber recuperado la relación con su exmujer. Asimismo, podremos ver el viaje de reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.