El último gesto de Bad Bunny antes de despedirse de las redes sociales que está disparando los rumores

2022 fue el año del conejo y no 2023 como asegura el calendario chino. Bad Bunny fue el dominador de las listas de reproducción el pasado año con un objetivo en mente para el siguiente: descansar: Porque tal y como confesó el propio artista de Puerto Rico, el presente año será de descanso, de retiro, de año sabático, como prefiráis llamarlo. Pero antes de 'irse' ha dejado un último gesto que tiene enloquecida a su legión de seguidorxs.

Un simple emoji de un ojo en el comentario de uno de sus vídeos en Youtube ha llevado a su público a lanzar la teoría de que el regreso del artista será además un retorno al género que lo vio nacer: el trap. Hace algunos días publicaba y fijaba el comentario en el clip de Soy Peor. Ese ojo que recuerda al de su disco X 100pre.

De inmediato el rumor empezó a correr como la pólvora y su fandom comenzó a intentar tirar del hilo para encontrar significado más allá de un simple comentario. Y como suele suceder en otros artistas, algunos han encontrado pistas en canciones como Me fui de vacaciones ("Pa’ la’ babie’ yo después / Saco un disco de trap...) y en Dos mil 16 ("Pa pasar tres día y dos nocheh en 2016"). ¿Cuándo publicó Bad Bunny Soy peor? Correcto, en 2016.

Sea cierto o no, lo seguro es que tendremos que esperar un cierto tiempo para confirmar si finalmente el reggaetonero volvió a ser trapero (aunque nunca dejó de serlo). En su despedida hace unos días aseguró que tiene un par de compromisos esporádicos y que también irá al estudio como hace siempre pero sin que vaya a haber shows, grabaciones, etc...

"Voy a tomarme un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo" confiesó Bad Bunny en Billboard.

Y no tardó en ponerse manos a la obra no sin antes lanzar un par de teléfonos por los aires. Sus redes sociales han sido el primer paso en este cambio. Su cuenta de Instagram ya está con candado, lo que significa que es privada, y en Twitter luce el lema de "Me van a extrañar..." desde su última publicación a primeros de enero.

Su despedida tiene fecha de regreso ya confirmada ya que Bad Bunny es cabeza de cartel de Coachella 2023 que se celebrará los fines de semana del 14 y 15 y del 21 y 22 de abril.