Keityn, el tercer compositor de la session de Bizarrap y Shakira desvela si el disco será todo de despecho

Keityn es un joven de 26 años que puede presumir de haber estado en los equipos de composición de temazos como Tusa o Provenza de Karol G, Hawai de Maluma o Monotonía y Te felicito de Shakira. Y sí, también está detrás de la session de Bizarrap con la colombiana.

Ha hablado en un podcast sobre la creación de la canción. Ha contado cómo Shakira le escribió para contarle que tenían que hacer algo con Bizarrap y le preguntó si quería participar. No se lo pensó mucho.

Keityn y Bizarrap se reunieron en el estudio que tiene el argentino en Barcelona. Shakira ya había dado alguna idea y con esa premisa crearon dos ideas. Luego se juntaron con ella y entre los tres crearon los versos dardo de la canción.

Pasaron juntos tres días en casa de Shakira. “De hecho, Biza cumplió años un día de la sesión de Shakira. Me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción. Nos pasamos dos semanas haciendo cambios”, relataba.

Detalles de la letra

El coro lo tenía pensado más rollo robot, pero Shakira quiso que fuera algo más natural. “Yo descubrí cuando hicimos Te felicito, que Shakira es una gran chanteadora. Y quería aprovechar la session de Bizarrap en la que los artistas se exponen con el chanteo”, explicaba.

“Hay una base de todo que es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Yo le puedo mandar temas a Shakira y me dice ‘me gusta, está cool, pero no lo he vivido y no es algo que yo quiera mostrar porque yo quiero mostrar lo que siento’. Shakira no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente”, explicaba.

Dejó claro que ella cuando empezó con este tema, quería una canción sobre despecho. “Quería eso, desde que sacó Monotonía”, admite, aunque aclara que esa canción y Te Felicito las compusieron antes de que la pareja rompiese. La última, llegó después.

Reconoce que había cosas más fuertes en la letra. “Había cosas, no sé si más fuertes, pero menos concretas como las que están ahí”, asegura. Pero sin duda, hay una frase que se ha convertido en el nuevo lema de empoderamiento femenino: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, no fue precisamente cosa de Shakira sino suya. “Esa parte hacía parte de la primera parte que habíamos hecho Bizarrap y yo”, confesaba.

En cuanto al verso en el que se menciona el ‘sal-pique’, Keityn aclara que la palabra la propuso él y no recuerda si Bizarrap o Shakira, propusieron la pausa que hay en medio. Reconoce que “ella tenía un montón de cosas escritas que quería decir y yo le ayudaba a rimar”.

Lo que viene

Ahora que está trabajando en el que va a ser uno de los discazos de este año, muchos piensan que va a ser una colección de temas contra Piqué, pero el compositor lo aclara. “Ahora estamos haciendo nuevas temáticas, pero en ese momento en especial, el mood estaba en eso”.

Parece que habrá canciones con otros temas, pero, sin duda, los que tienen al mundo en vilo son estos que dedica a Gerard Piqué. ¿Quedará alguno más? De momento, ellos siguen en comunicación constante. "Está muy contenta. Obviamente ella trata de no meterse mucho en ver qué está pasando porque hay críticas buenas, pero también hay críticas malas y trata de desconectarse un poco", asegura.

Y que conste que el de Shakira no es el único álbum en el que está trabajando, que Keytin asegura que tiene temas en un álbum que se viene de un artista muy increíble, hasta ahí puede leer.