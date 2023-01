Bella Ramsey, la protagonista de 'The Last of Us', se declara como una persona de género fluido

Con solo 19 años la actriz británica Bella Ramsey está revolucionando el mundo de la interpretación y también el de los derechos sociales. Y es que, además de acaparar titulares por su gran trabajo en la exitosa serie de HBO Max The Las Of Us, interpretando a la joven Elli, la actriz ha querido sincerarse con la prensa y reivindicarse como una persona de género fluido o no binaria, visibilizando así a este colectivo que tan poco visible en el espacio mediático.

Ramsey ha hablado largo y tendido con los periodistas de The New York Times y les ha contado que, para ella, la identidad de género siempre sido un tema troncal, pues cuando aún todavía no sabía ni qué significaba eso del género fluido, ya se sentía encantada de que las personas extrañas la confundiesen con un niño.

"Creo que mi género siempre ha sido muy fluido", aseguró la actriz de Nottinghamshire al conocido medio estadounidense. "Alguien podría llamarme 'ella' y yo no le daría importancia, pero sabía que si alguien me llamaba 'él' sería alto un poco emocionante", confesó seguidamente la intérprete, que ahora sí se ve a sí misma como una persona no binaria.

"Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos", ha explicado la actriz, que al contrario que otras personas que tampoco se identifican con el género masculino o el femenino, como Demi Lovato o Ellliot Page, no tiene una forma favorita para que el mundo se refiera a ella. Mientras Lovato prefiere "they o them" (elle en español), a Ramsey le da absolutamente igual si se refieren a ella como "ella", "él" o "elle".

Una vida dura que ha canalizado en arte

Más allá de su proceso de identificación de género, algo que para ella no parece haber sido absolutamente natural, Bella Ramsey no ha tenido una infancia ni una juventud temprana fácil. La artista ha confesado en varias ocasiones haber sufrido anorexia nerviosa, una enfermedad que lejos de apartarla de su pasión, supo canalizar para transformarla en inspiración para escribir su primer guion, un trabajo al que sigue dedicando tiempo pese a que empezó cuando solo tenía 14 años.

Además, Ramsey también ha confesado que durante varias épocas de su vida ha padecido episodios agudos de ansiedad que incluso la han llevado a no poder salir de casa. Pero esto no ha acabado con su fuerza, de hecho, superarlo la ha impulsado a seguir creciendo y ahora sueña con independizarse, por lo que en los últimos meses ha estado compaginando las duras sesiones de rodaje de The Last of Us con clases de conducción y unos estudios universitarios a distancia de Ciencias Ambientales. Quiere ser una mujer formada e independiente y mudarse a Londres para vivir sola. ¡Un objetivo que sin duda pronto alcanzará!