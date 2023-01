El público opina sobre el estreno de la serie 'The Last Of Us' (HBO): "Es una bendita locura"

Llevábamos mucho tiempo aguardando y la espera ha sido larga, pero finalmente, el día llegó. HBO Max estrenó el pasado lunes 16 de enero la serie The Last Of Us, basada en el videojuego del mismo nombre, y el público ya tiene su veredicto: "Es una bendita locura".

Adaptar un videojuego a una ficción en la pequeña pantalla, o en las plataformas de streaming, es un reto muy difícil de superar. Pero las expectativas en este nuevo proyecto de HBO Max eran especialmente altas teniendo en cuenta que se trata de un videojuego hiperrealista, probablemente uno de los más logrados en los últimos años.

Hace meses se dio a conocer la noticia de que los actores Pedro Pascal (Narcos, Juego de Tronos) y Bella Ramsey (Juego de Tronos) interpretarían a los protagonistas de la serie, Joel y Ellie, respectivamente. La selección de intérpretes no gustó a muchos al principio, pero ahora que la serie ya ha visto la luz, las opiniones han cambiado totalmente.

Hasta este lunes, los creadores de la serie The Last Of Us, Neil Druckmann y Craig Mazin (creador de Chernobyl), habían mantenido los avances del esperado trabajo con el mayor secretismo posible; dejando a los fans con la miel en los labios ofreciendo pequeños goteos (en forma de imágenes) de lo que sería la serie.

Las reacciones al estreno de la serie The Last of Us

Después de tanto tiempo de espera, la serie The Last Of Us llegó el lunes a HBO Max y las opiniones de la audiencia se han dividido entre la espectacularidad de su fotografía, las similitudes al videojuego y el papel de Pedro Pascal.

"Esta escena al final del primer episodio es mística pura", escribía un usuario en Twitter al terminar de ver el primer episodio de la recién estrenada serie.

Esta escena al final del primer episodio es mística pura #TheLastOfUs pic.twitter.com/1JHUKn2GbG — Mica🇦🇷 SOMOS CAMPEONES ⭐️⭐️⭐️ (@HeartstopperMk) January 16, 2023

Otra tuitera, Carla, se ha sumado a las múltiples alabanzas en cuanto al símil entre la ficción y el juego: "La comparativa con el videojuego original no tiene precio. Una joyita que nos regaló The Last of Us". "Qué afortunados somos de vivir esto", es otra de las opiniones de lo más agradecidas.

Esta escena de Joel o la razón por la que la gente quiere que Pedro Pascal sea su padre adoptivo.



La comparativa con el videojuego original no tiene precio. Una joyita que nos regaló The Last of Us.#TheLastOfUspic.twitter.com/Rq2IU0un6g — Carla ❁ (@shannonlada) January 17, 2023

Me encantan estas imágenes, lo que han hecho con esta serie a nivel de adaptación siendo fiel al videojuego es una bendita locura.#TheLastOfUs pic.twitter.com/qipIKvjmse — King Targaryen 🐉 #TheLastOfUs 🦋 (@AragonBastida) January 16, 2023

Además de la de Pascal, ha habido otra interpretación que los internautas han aplaudido (y mucho) en las redes sociales, y ha sido la de Nico Parker como Sarah Miller, la hija del protagonista Joel. "Te quiero mucho, HBO", ha sido otra de las opiniones que podrían resumir a la perfección la sentencia que ha dado la audiencia, un jurado difícil de complacer.