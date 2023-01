Selena Gomez confirma que su nuevo disco está al caer

Selena Gomez ha tenido una semana repleta de acontecimientos en su agenda. La vimos causando sensación en los Globos de Oro, también protagonizó un sonoro regreso a Instagram cuatro años después de haber abandonado esta red social y por si fuera poco ha anunciado sus nuevos proyectos: musicales y no musicales.

La cantante estadounidense que ya estaba en boca de todos en los últimos días por seguir reivindicando el cuerpo de una mujer con curvas ha anunciado que estará al frente de la tercera temporada de Only murders in the building. Una nueva tanda de capítulos para los que ha 'fichado' ni más ni menos que a Meryl Streep.

Pero por si todo ello fuera poco, el encuentro de Selena Gomez con sus incondicionales a través de TikTok ha terminado además confirmando su nuevo álbum de estudio. El cuarto proyecto en solitario de la intérprete era hasta ahora un rumor que sonaba con fuerza en 2022 pero que parece que verá la luz en 2023 recogiendo el testigo de su anterior elepé: Rare.

Y todo ello gracias a la inocente pregunta de una fan que le preguntó cuándo pondría a la venta su nuevo disco. La respuesta de la artista no se hizo esperar "Oh, está al caer". Y pese a ser uno de los bombazos musicales del año, Selena nos ha dejado con la incógnita de cómo, cuándo y cómo podremos disfrutar de esta nueva aventura musical.

Su anterior trabajo fue interpretado por muchxs como un disco de liberación en el que daba la impresión de que la estadounidense por fin se decidía a dar el paso de pasar página y dejar todo sobre su relación con Justin Bieber. Lo que han hecho Shakira o Miley Cyrus pero en 2020 y con respecto a una de las parejas que marcó una época en la pasada década.

Una artista que también está dejando una inolvidable huella no sólo por su música o su arte sino también por su aceptación y sinceridad a la hora de dar ejemplo a las niñas y los niños más jóvenes. Su paso por la alfombra roja ha generado numerosos comentarios por su físico y aumento de peso, algo que ella misma ha querido abordar en un directo de Instagram con total naturalidad.

"Estoy un poco grande es este momento porque me he divertido mucho durante las vacaciones. ¿Verdad?" explicó la cantante. Sus cambios de peso y su físico han hecho que la artista tenga varios problemas en redes sociales, tanto es así que en 2019 tuvo que desaparecer de ellas para cuidar su salud mental. Sin embargo, ahora parece haberlos superado.