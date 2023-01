Las nuevas nominaciones ponen cara a cara a los dos grandes rivales de ‘Pesadilla en El Paraíso 2’

Este jueves Kiko Jiménez y Maite Galdeano han separado sus caminos en Pesadilla en El Paraíso tras resultar la suegra expulsada. Luego ha llegado el momento de volver a nominar.

Esta semana no se podían llevar votos ni Borja Estrada que ganó el juego de capataz ni a Antonio Montero que había logrado la inmunidad.

La mayoría le ha dado su voto a Kiko Jiménez. El primer voto le llegaba de Tania Deniz. “Para mí lo de la comida fue imperdonable, me llevó al límite y todavía no es capaz de pedir perdón. Cuando no está Maite y sin cámaras es diferente”, aseguraba en referencia a la provocación de las costillas en la cama.

El mismo nombre daba José Antonio Avilés. “Es de sobra conocido que es insoportable y que está todo el día provocando, tiene la oportunidad esta semana, que está solo, no tener que provocar, aunque lo va a tener difícil porque no tiene la cooperante necesaria que es Maite”, argumentaba.

Silvina también le ha dado su voto también recurriendo al argumento de la comida. Tras su juego de la verdad con Maite recibieron una buena ración de comida que no dudaron en comerse delante de sus compañeros en un acto de provocación teniendo en cuenta el hambre que están pasando.

También le llegó el voto de Mar López porque “hay formas y formas de disfrutar de un premio”, y la de Kiko le pareció rastrera.

Y, por último, también se llevó el voto de Antonio Montero porque le parece “una persona bastante egoísta” a la hora de repartir la comida y, además, es la persona a la que menos va a echar de menos.

Los dos votos que faltaban fueron a Avilés. Kiko se lo devolvió después de bromear con dárselo a sí mismo. Finalmente se decantó por él porque “impide que la convivencia fluya y lo ideal sería que la manzana podrida se fuera de la granja”.

También recibió el de Borja Estrada que aseguró que “lleva toda la semana con que soy un jugador y que soy de una manera delante de las cámaras y de otra fuera”. Y eso está claro que no le ha gustado.

Nominación directa

Una vez aclarado que Kiko era el nominado del grupo, llegó el momento de dar entrada a Maite. “Somos animales de costumbres, pero desde luego, que sois unos falsos, de verdad, grandísimos, cuando entre vosotros tenéis un millón de broncas, que os habéis dicho lo más grande y siempre vais a lo fácil, a mí o a Kiko. Pues mira, ya me voy yo, a mí no me vais a tener y a partir de ahora es cuando os vais a tener que desenmascarar la caretita y daros los puntitos y a ver qué pasa entre vosotros”, decía al saber que Kiko volvía a ser el nominado del grupo.

“Le voy a nominar a Avilés, te mides con mi yerno y a ver qué pasa”, decía desvelando su voto. El nuevo nominado se lo agradecía porque ya había dejado claro que quería medirse con el que se ha convertido en su gran rival de la granja.

Ahora es la audiencia la que vota de manera gratuita en la app de Mitele y lo hace en positivo. ¿Quién quieres que se quede?