Kiko Jiménez y Maite Galdeano se separan en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ y empieza otro nuevo concurso

Esta semana, el duelo de expulsión en Pesadilla en El Paraíso era complicado. La casa se había manifestado en contra de la ventaja que suponía para Kiko Jiménez y Maite Galdeano concursar juntos siendo familia. Al final, consiguieron nominarles a ambos para romper con eso que consideraban injusto.

Así que, la audiencia, ha tenido que decidir estos días cuál de los dos debía quedarse para enfrentarse al resto de los granjeros que parecen haber entrado en guerra con ellos. La cosa ha estado igualada durante toda la semana.

Kiko aseguraba que Sofía necesitaba a su madre y que era mejor que Maite saliera. Ella, sin embargo, decía estar encantada de levantarse cada día a las 5 de la mañana para disfrutar con esos animales con los que tan bien se entiende.

El caso es que finalmente la audiencia ha dictaminado y con un 55% de los votos ha decidido que sea Kiko el que siga en la granja y siga provocando al resto de concursantes hasta sacarles de quicio como está haciendo hasta ahora.

Él argumentaba que le apetecía concursar en solitario y que debían darle una oportunidad de conocerle sin su suegra al lado, y parece que lo ha conseguido.

Despedida

“Me voy con buen sabor de boca. He disfrutado un montón el concurso este. He estado super a gusto. A pesar de tener roces con los compañeros me llevo buen sabor de boca de todos ellos”, decía la recién expulsada.

Kiko aseguraba que ahora le toca seguir concursar y que lo hará mejor que cuando estaba Maite a su lado. Ella se lo tomaba a broma y le daba un consejo: “Que lo disfrutes, sobre todo, porque es para disfrutar. Juega con los animales, sigue cantándoles, pásatelo bien, disfrútalo a tope. Intenta ser capataz que es lo que te falta para coronarte. Te seguiré viendo por la televisión”.

“Me da pena porque hacíamos buen tándem. Ni siquiera lo sabíamos aun viviendo casi a 500 metros. Es verdad que hemos hecho muy buen equipo y nos hemos reído mucho. Tengo ahora más afinidad con ella que con Sofía”, contestaba Kiko.

Nominación directa

Maite seguirá siendo protagonista del reality desde plató, que, seguro que nos seguirá dejando grandes momentos, pero ahora le ha tocado dejar la granja y lo ha hecho por todo lo alto, nominando de manera directa a José Antonio Avilés que se batirá en duelo con Kiko, el nominado del grupo. Tanto él como Tania se han echado unas risas al conocer el nombre de la expulsada.

Ahora será la audiencia la que decida de qué bando ponerse.