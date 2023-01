Albert Barranco cuenta cómo empezó su relación con Tania Deniz mientras se somete a un cambio de look total

Cambio de look total es uno de esos canales de mtmad por el que van pasando personajes del universo Mediaset a someterse a un lavado de imagen mientras cuentan algo de su vida. Esta semana le ha tocado el turno a Albert Barranco que, desde que hizo pública su relación con Tania Deniz, ha vuelto a convertirse en un imprescindible de la televisión.

Y de momento es lo que hace, hablar de su chica todo el rato. En esta ocasión ha contado cómo comenzó su relación. Reconoce que fue él el que le mandó un mensaje por Instagram el 27 de septiembre después de verla en La isla de las tentaciones.

“A ver, si los chavales no intentaron nada contigo es que tienen el ojo vago”, le escribió. Le pareció una chica guapa y a raíz de ese mensaje empezaron a hablar con buen rollo.

Primer encuentro

Cuando ella vino a Madrid a grabar El reencuentro, quedaron para salir de fiesta junto a los amigos de ambos. “Fue la primera vez que coincidimos ella y yo. Vi que era espectacular y dije ‘vaya avión de combate’, estuvimos hablando un poquito”, recordaba.

De ahí fueron a desayunar al hotel de ella donde se empezó a probar los vestidos que se había puesto en el programa. Pero ahí no pasó nada. Al día siguiente quedaron para comer y de ahí la acompañó al aeropuerto.

“Tengo que decir que cuando la dejé en el aeropuerto, de camino a mi hotel, ya me fui pensando que esta chica algo me había hecho que no era normal”, admitía. Ya se quedó pensando en ella, algo que no le había sucedido con otras mujeres con las que había estado.

Él volvió a Barcelona con Claudia Martínez. Y en esas horas de trayecto en coche se dio cuenta de lo mucho que pensaba en Tania. Decidió poner distancia porque no le apetecía sufrir. “Soy así, cuando siento algo, intento alejarme, además, yo pensaba que ella tampoco estaba en el momento perfecto para conocer a una persona porque acababa de salir de la isla, todo el mundo le venía detrás y tenía muchas cosas que hacer, y prefería apartarme un poco. Eso es lo que yo pensaba, pero el corazón…”, contaba. Y finalmente ganó el corazón a la cabeza y la escribió.

Todo el mes de octubre se lo pasaron hablando, nada más. Barranco tenía claro que, pese a la atracción que sentían, lo suyo no podía ser. Pero encontró la excusa de un viaje para volver a coincidir que finalmente se aplazó y no se realizó.

El inicio de todo

La invitó a Valencia a ver el campeonato de motos de Valencia. Pasaron el fin de semana juntos. “Ahí empezó todo porque, aunque yo quería evadirme porque no podía estar con una persona, tengo muchas cosas en mi vida y no podía ni quería centrarme en nadie, quería estar a mi bola. Eso es lo que quería, otra cosa es lo que pasó”, relataba.

Fue el 5 de noviembre cuando jugaron a ‘tú eres mía’, ‘soy tuya’. “Fue cuando empezó todo. Yo le expliqué mis sentimientos y le dije lo que yo quería”, confesaba. Ahí empezó su relación y empezaron a hacer cosas juntos.

Quedaron para el fin de semana siguiente de nuevo en Valencia, pero Barranco sufrió un accidente de moto que le impedía moverse. Ella no dudó en ir a Barcelona para acompañarle en su recuperación. “Ha sido mi enfermera personal”, aseguraba.

De allí se fueron a Tenerife, luego a Andorra “y esta ha sido nuestra historia”. Y tras contarlo todo, llegó el cambio de look. No se atrevió con la propuesta de Alberto Dugarte y acabó cambiando su pelo moreno por otro blanco.

¿Le gustará a Tania que Albert lo esté contando todo mientras ella está en Pesadilla en El Paraíso 2?