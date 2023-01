'La isla de las tentaciones 6' da su pistoletazo de salida: fecha y horario de estreno

Con el descanso de las navidades, y tras cerrar la quinta temporada, Telecinco vuelve a la carga con su programa estrella en la que es ya su sexta edición: La isla de las tentaciones. Así lo ha comunicado la cadena a través de un tuit en el que ha confirmado la fecha de estreno, después de la emisión del Rumbo a la isla de las tentaciones, un programa resumen en el que pudimos conocer a las cinco parejas participantes y los 18 solteros y solteras que estaban dispuestos a darlo todo para prender la chispa del amor en el paraíso caribeño.

Mediaset ha confirmado que la fecha de estreno de La isla de las tentaciones 6 será el próximo lunes 23 de enero a las 22:00 horas. Por lo que los telespectadores y telespectadoras podrán disfrutar en pocos días de la primera entrega del programa y conocer más en profundidad, cómo son las parejas que este 2023 han decidido poner rumbo a República Dominicana para encontrar las respuestas que necesitan en sus respectivas relaciones.

Como ya ha ocurrido en anteriores ediciones, La isla de las tentaciones 6 se emitirá en Telecinco. Aunque también se podrá ver en formato online a través de su página web, donde cada semana se irá colgando el programa completo para los que no hayan tenido la oportunidad de verlo durante la emisión.

Novedades de esta edición

La expectación es máxima, ya que el año pasado el equipo de este programa de Telecinco sorprendía con nuevas normas, que no dejaron a ningún concursante indiferente y en esta nueva edición no iba a ser menos. Hace unos días con la emisión de Rumbo a las tentaciones pudimos conocer algunas novedades de esta nueva temporada.

En el pequeño avance que lanzó Telecinco de cómo sería La isla de las tentaciones 6 ya vimos que la luz de la tentación sufriría modificaciones y sería “la gran aliada para fomentar las inseguridades” entre las parejas. Además, se pudieron ver llantos desconsolados, hogueras cargadas de drama y miedos aterradores que acabarían pasando factura a más de uno de los participantes. De hecho, en las imágenes se pudo ver hasta un desmayo de una de las concursantes del reality en plena hoguera. Muy fuerte ¿verdad?

Todo parece indicar que esta nueva edición de La isla de las tentaciones vendrá cargado de bastantes líos, nuevos romances y sí, también ¡mucho drama! Aún así, ¿conseguirán las parejas superar sus diferencias? El adelanto de las imágenes no hacen confirmar que no, pero todavía queda mucho programa por delante. Lo que sí está claro es que esta nueva edición no pasará inadvertida para nadie.