Los Principales de Madonna: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Publicó su primer disco en 1983, y desde entonces ha revalidado con cada paso en su trayectoria el título de Reina del Pop. Madonna cumple cuatro décadas en la música y lo celebra con una gran gira mundial en la que desplegará todo su talento volviendo a sus clásicos. Para prepararnos para este evento que pasará por Barcelona el 1 de noviembre, hemos recopilado en una playlist todos los temas que ha convertido en éxitos.

Incluye nuestra selección sus 18 Nº1 en la radio española, desde Material Girl, en mayo del 85, hasta el más reciente, Sorry en abril de 2006. La reina del pop se estrenó en Los 40 Principales en el otoño de 1983, con el sencillo Burning Up, que estaba en su álbum debut, y desde entonces han sido cuatro décadas llenas de éxitos, habiendo entrado en la lista de Los 40 con 61 singles distintos. Son una magnífica representación de todas sus etapas y reinvenciones musicales, con súper éxitos pop, el caso de Like a Prayer (1989) o Frozen (1998), hitazos bailados hasta el amanecer como lo fue Music (2000), emotivas baladas en la onda de Take A Bow (1995) o canciones sobre arreglos orquestales, como fue su Don't Cry for Me Argentina (1997) para la película Evita.

Sin profundizar en sus pinitos como actriz, tanto en esta película sobre Eva Perón o en otras tantas, son muchas las bandas sonoras que le dieron fama y notoriedad, sobre todo en las décadas de los 80s y los 90s. Desde Buscando a Susan Desesperadamente (1985) o Dick Tracy (1990), hasta su papel estelar en la comedia romántica Algo Casi Perfecto (2000), en la que, además de ser la protagonista junto a Rupert Everett, interpretó como tema central una exitosa, aunque vilipendiada, versión del clásico American Pie de Don McLean. También, como no, tuvo el majestuoso honor de recibir encargo musical de James Bond, y así sumar a su lista de éxitos el tema principal de Muere Otro Día (2002), que se quedó a las puertas del Nº1, en la segunda posición de Los Principales.

Curiosamente, esa pequeña micro dosis de popularidad le faltó también en el lanzamiento de éxitos como Like a Virgin (1985), La Isla Bonita (1987) o Beautiful Stranger (1999) para otra saga de espías, en este caso la hilarante Austin Powers. Escalaron hasta el top ten de Los 40, pero no llegaron a alcanzar el Nº1. Si hablamos de la gloria que supone ostentar el peldaño más alto de la lista, a diferencia de lo que se lleva ahora en que las colaboraciones entre artistas se usan para aunar esfuerzos y cosechar más éxito, entre los dieciocho oros de la Ciccone solo hay una medalla compartida, el Me Against The Music, que en enero de 2004 la coronó junto a Britney Spears, una pareja que, dos décadas después, hemos sabido que pudo haber sido un trío.

Para complacer a los seguidores más acérrimos de nuestra estrella italo-americana, hemos sumado a nuestra playlist algunas aportaciones indirectas que hizo a Los 40, como dos canciones de su apadrinado en los 80, el desaparecido Nick Kamen, en la que ella grabó los coros, o las versiones del Into The Groove por Madhouse en 2002 y el archifamoso Holiday Rap. Este fue Nº1 en octubre del 86 con los fraseos de los holandeses Mc Miker G y DJ Sven sobre el original de Madonna de dos años antes, que, cosas del destino, en sus dos etapas previas en lista no pasó del nº13.

Madonna , durante un concierto en Las Vegas presentando su disco 'Hard Candy' en 2008. / Ethan Miller/Getty Images

Y si de todos es sabido que Madonna se apoyó en un fragmento de los suecos ABBA para su Nº1 con Hung Up (2005), como reto final dirigido solo a los más empollones, que levanten la mano quienes identifiquen los éxitos inspiradores usados somo samplers en las dos canciones que cierran nuestra playlist, interpretadas por All Saints en el 2000 y Black Eyed Peas en 2020. A buen seguro que ambos sonidos en sus versiones originales estarán incluidos en el repertorio de esta recién anunciada gira en la que celebraremos estos 40 años de melodías inolvidables, arrebatadores beats y rompedores looks que son parte de la cultura pop universal.

