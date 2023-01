Chanel desvela su canción favorita de su debut discográfico: ‘Tiffany’

La visita de Chanel al espacio tuitero de la Eurosala no solo dejó la sorprendente noticia de que la artista no iba a actuar en el Benidorm Fest sino que la solista cubano-española aprovechó para presentar algunos detalles de su inminente nuevo proyecto discográfico, una de las aventuras musicales más esperadas del 2023.

Por el momento la intérprete ha confirmado que ya tiene casi una decena de temas pregrabados entre los que se incluyen los espectaculares SloMo y Toke. Pero ninguno de ellos es su favorito a nivel musical.

"Estoy currando con gente increíble. A la par que me estoy encontrando a mí, estoy aprendiendo porque nunca antes había estado tanto tiempo en un estudio. Tengo una canción favorita del álbum que no sé si va a ser single. Se llama Tiffany, la canción es increíble. Tiene bastante que ver con lo que he hecho hasta ahora" explicaba Chanel.

Siempre según el entorno de la cantante todo estaría acabado a principios del presente año pero que tras eso quedaría confirmar muchas cosas con la propia Chanel. Al parecer, podría salir antes del verano de 2023.

Ahora, la artista ha explicado un poco más cómo va a ser el estilo que primará: "Es muy difícil de explicar porque ahora estamos en pleno proceso creativo donde las cosas son vulnerables, donde las cosas no son muy tangibles, entran, salen, pruebas, ‘desapruebas’... Pero la esencia es mucho latin, urbano, anglo... Esos tres ingredientes son básicos. Mucha coreo y... ¡Buena música!"

Y parece que Tiffany tendrá un lugar importante en la concepción de este primer álbum de estudio de la solista a quien estamos viendo muy concentrada en sus clases de canto y de piano donde ha versionado When I was your man de Bruno Mars.

Su paso por Eurovisión va quedando poco a poco más lejano y la intérprete recuerda con cariño esa experiencia pero no repetiría: "Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir 'de esta agua no beberé', porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo. No digo que no, porque estoy con un sabor de boca superguay, pero me parecería egoísta volver".