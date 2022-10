Chanel concreta los detalles de su próximo disco

Chanel sigue siendo una revolución a pesar de los meses que han pasado de su éxito en Eurovisión. Ahora acaba de lanzar su nuevo single, TOKE, que ya ha conseguido las mejores posiciones en las listas tras unas horas de la publicación. El sencillo representará a España en el Mundial de Qatar 2022, un himno que ya está sonando en todos lados.

Sin embargo, aunque nos haya dejado un pedacito del disco, a nadie se le olvida que nos dijo que ese álbum tan esperado no tardaría en salir. En diferentes entrevistas ha dado pequeños apuntes sobre el futuro lanzamiento de este y de lo que está sintiendo ahora que va a representar a España por segunda vez.

Un disco para 2023

El álbum es un hecho que todos tenemos presente y que los seguidores desean. Hace unas semanas confirmaron fuentes cercanas a la cantante que estaría acabado a principios del año que viene, pero que tras eso quedaría confirmar muchas cosas con la propia Chanel. Al parecer, podría salir antes del verano de 2023.

Ahora, la artista ha explicado un poco más cómo va a ser el estilo que primará: “Es muy difícil de explicar porque ahora estamos en pleno proceso creativo donde las cosas son vulnerables, donde las cosas no son muy tangibles, entran, salen, pruebas, ‘desapruebas’… Pero la esencia es mucho latin, urbano, anglo… Esos tres ingredientes son básicos. Mucha coreo y… ¡Buena música!”.

El mundial de Qatar 2022

Chanel - TOKE (Official Video)

TOKE será la canción de España para el Mundial, aunque en un principio no era el objetivo de Chanel cuando la escribió. De momento, como ha dicho, no ha recibido ninguna oferta para ir a Qatar a cantar, pero si se diese la ocasión, tiene claro lo que permitiría y lo que no, ya que sus bailarines siempre viajarán con ella.

“A mí nadie me ha hablado de ir a Qatar a cantar, pero si se diera esta situación y decido ir, obviamente, voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, donde hay gente del colectivo LGTBI+, con mi videoclip donde hay dos mujeres besándose, y donde sigo siendo yo y hay un plano de mi butty hipnotic (culo hipnótico) haciendo shacking (sacudiendo)…”, aclara decidida.

Chanel siempre ha tenido sus objetivos muy claros en cuanto a su carrera y a cómo quiere que sea su estilo, como ella misma dice, así es ella como artista. “Y para mí es un orgullo y tengo muy claros en mi cabeza mis principios, por eso no he hecho un videoclip adecuado a… Sigo siendo Chanel, artista, que tiene las ideas muy claras y que, si llega el caso de tener que ir a Qatar voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, voy a ir vestida como yo quiera, y abanderando lo que ya dije en el mes de julio en el Orgullo”, concluía.