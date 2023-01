Una semana después de su lanzamiento, Vanesa Martín se pronuncia sobre el nuevo tema de Miley Cyrus

“Quiero decir… no hace falta decir más … Llevo días en bucle. @mileycyrus Esta mujer es magnética ❤️”. Con estas palabras Vanesa Martín dejaba claro lo que le ha parecido Flowers, el último single de Miley Cyrus.

Lo lanzó la semana pasada coincidiendo con el cumpleaños de su ex marido, Liam Hemsworth. Una respuesta a Whan I Was Your Man, ese tema que le dedicó el actor arrepentido de lo que no había hecho mientras estaban juntos. Ella viene a decir que todo eso lo puede hacer sola porque se quiere lo suficiente a sí misma.

El caso es que parecía que el lanzamiento de la #session53 de Bizarrap y Shakira había eclipsado este lanzamiento, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, es la primera vez que Miley ha colocado un tema en el número uno del top global de Spotify.

Vanesa, enganchada

Parece que las rupturas gustan y las canciones que inspiran, mucho más. Y Vanesa Martín es una de las que ha caído rendida a este tema. “Para sudar emociones que duelen, ser elegante, sexy, poderosa y vulnerable. Hay que sudar vida, agarrarse el alma, rompérsela y rescatarla una misma”, compartía en sus redes sobre lo que ha visto en este tema.

Y no ha querido dejar la oportunidad de mandarle un mensaje a nuestra antigua Hannah Montana: “Una charla, un café, un venga que te acerco en un momentito… lo que tú necesites Miley, no te quedes con na dentro ❤️❤️❤️”.

Y parece que la suya no es una opinión aislada, sino compartida por muchos que así se lo han hecho ver en los comentarios.

Y ya puestos había quien aseguraba que si fue posible una colaboración de Miley con David Bisbal, no sería descabellado que Vanesa Martín y ella pudieran grabar un tema juntos y la invitan a intentarlo.