Ariana Grande versiona un himno del cine para demostrar que sigue cantando: “Sigo en mi burbuja”

¡Cómo osa alguien a decir que Ariana Grande no es cantante! Por favor, al César lo que es del César. Y Ariana Grande es una de las artistas con mejor voz del panorama actual. Hace una semanas, la estrella estadounidense borró su antigua descripción de Instagram donde se definía como “cantante”. El revuelo que causó entre sus seguidores fue inmediato: ¿Ariana ya no quiere cantar más?

Pero no hay que ponerse tan dramáticos, por favor, que si algo hemos aprendido en pleno siglo XXI es que las etiquetas no nos definen y podemos ser muchas cosas. De hecho, Ariana Grande puede presumir de tener una larga lista de trabajos a sus espaldas: cantante, actriz, empresaria, maquilladora, bailarina, presentadora... ¡lo que le apetezca!

¡Y hoy le apetecía cantar! De este modo, para responder a todos esos usuarios que se han alarmado por la eliminación de “cantante” de su propia biografía, Ariana se ha puesto a interpretar uno de los grandes clásicos del cine: Over The Rainbow, el temazo de Judy Garland.

Ariana ha acudido a TikTok para responder estos comentarios, explicando que lleva meses trabajando en la adaptación cinematográfica de The Wicked, donde interpreta a Glinda, una de las protagonistas. “Estoy rodando dos películas todo el día cada día literalmente”, ha escrito en el mismo vídeo.

Ariana Grande responds to the “not a singer anymore” comments with a stunning cover of ‘Somewhere Over The Rainbow.’ pic.twitter.com/nDd5lfHfai — Pop Base (@PopBase) January 20, 2023

¿Por qué Over The Rainbow?

Junto al post, Ariana ha escrito lo siguiente: “Quería cantarte una cosita, pero no quiero cantar nada que no sea de Oz. Al menos de momento. Me mantengo en mi pequeña burbuja por ahora...lo he hecho con mucho amor”

Además, para que no se vea el look que tiene en la película (y sea más sorpresa), Ariana se ha puesto un jersey oversize con capucha que le tapa la peluca rubia de su personaje. Ha sido entonces cuando se ha puesto a interpretar la canción de El Mago de Oz. Y no es casualidad que haya escogido este tema. Y es que The Wicked cuenta la historia de la Bruja del Oeste: la villana de la película de 1939.

No es la primera vez que Ariana interpreta esta canción. La estadounidense cantó el tema en su concierto benéfico de 2017: One Love Manchester. Una canción preciosa con la que emocionó a los asistentes del show en beneficio a las víctimas del atentado de 2015 en uno de sus shows en la ciudad.

Sin duda, es un placer volver a escuchar a Ariana Grande. ¡Qué maravilla!