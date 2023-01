Las canciones que bailó Tamara Gorro en su cumpleaños despiertan las sospechas: “Me da que eran pullitas”

Que a Tamara Gorro le gusta celebrar su cumpleaños por todo lo alto no es nada sorprendente. Año tras año la colaboradora de Y ahora Sonsóles monta una fiesta con la que consigue dejarnos a todos con la boca abierta. No solo por sus espectaculares estilismos tan extravagantes como llamatimos, sino porque no falta de nada en su celebración.

Los 35 no fueron un buen año para la influencer. Y es que, aunque intentó luchar por revivir su amor con Ezequiel Garay y se dieron una segunda oportunidad, terminaron anunciando su divorcio sin vuelta atrás. Sin embargo, eso ya es cosa del pasado y ha decidido empezar sus 36 con optimismo, positividad y, sobre todo, mucha energía.

Este mismo domingo agradecía a todos su cariño y adelantaba que mañana publicaría todo. "Pero os adelanto que conseguí mi objetivo: Disfrutar lo más grande, estar rodeada de personas que me quieren y por supuesto, verlos felices", aseguraba.

Su entrada triunfal

La influencer soplaba las 36 velas este miércoles, pero no era hasta este sábado cuando se reunía con sus seres queridos para dar una fiesta espectacular. La segoviana empezó la noche con una entrada triunfal al ritmo de Hips don't lie y con una coreografía que dejó a todos los invitados sorprendidos.

Enfundada con un mono negro de pedrería y acompañada de los bailarínes hizo un número digno de una profesional. Y es que, después de bailar el tema de la colombiana, sonó Monotonía y terminó con otro tema de una mujer, SloMo de la gran Chanel.

Una entrada que ha compartido en su perfil de Instagram con su familia virtual y a la que ha dado pie a opinar. Han sido muchos los comentarios que ha recibido aplaudiendo su arte y su impresionante puesta en escena. Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa y otros han querido opinar sobre la "chica que graba", afirmando que "una cosa es un balanceo y otra grabar todo el video así".

Pero no solo han opinado sobre lo superficial, sino que también lo han hecho con las canciones elegidas. Algunos han considerado que el haber elegido los temas de Shakira en medio de toda la polémica que está viviendo podrían considerarse "pullitas para alguien". No obstante, cabe recordar que Tamara ha reconocido en más de una ocasión llevarse muy bien con su exmarido, Ezequiel Garay.