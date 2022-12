Otra ruptura para el 2022: Tamara Gorro anuncia su separación de Ezequiel Garay

Os lo contamos justo el día antes de que Tamara Gorro lo hiciera oficial. El 2022 no está siendo un año muy bueno para el amor y la prueba son las más de 40 parejas de celebs que han dicho adiós. La última en sumarse a la lista, tras confirmarlo en sus propias redes sociales, es, como digo, la formada por la ex tronista Gorro y Ezequiel Garay.

"Os quiero contar algo y que lo sepáis por mní y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos" empieza explicando en sus stories de Instagram.

La pareja, que se dió una nueva oportunidad hace medio año, rompe definitivamente pero de manera amistosa y manteniendo los buenos recuerdos y el respeto hacia sus hijos como el nexo de unión más importante para su futuro.

Porque después de 13 años de matrimonio, la pareja formada por Tamara Gorro y Ezequiel Garay parecía una de las más estables del panorama nacional. Sin embargo, su relación no ha podido resistir el paso del tiempo. Y como algunos apuntan, también la pandemia ha hecho replantearse a muchas personas si la persona que está a su lado es con quieren pasar el resto de sus vidas.

Por las palabras de Tamara podemos comprobar que se trata de una separación amistosa pero que no por ello deja de ser algo muy doloroso para ella: "Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias".

Esperamos que 2022 termine pronto y no nos deje más dolor en forma de rupturas y que en 2023 podamos vivir la felicidad del amor compartido.