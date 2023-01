Una histórica de los realities llega a ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ como nueva concursante

La semana pasada Pablo Sebastian abandonaba Pesadilla en El Paraíso después de sufrir una caída en una de las pruebas físicas del programa. Se dio en la boca y debido a las heridas que se hizo y la edad que tiene, el médico consideró que era más oportuno que cicatrizaran en su casa.

Así que, la granja se quedó sin uno de sus concursantes y había que ponerle remedio. Este domingo, durante El Debate, hemos conocido quién es la concursante que va a ocupar su puesto.

“Es historia de los realitys en España, la nueva concursante de Pesadilla en El Paraíso 2 es María José Galera”, anunciaba Sandra Barneda para sorpresa de todos.

Entrada en la granja

Las nuevas generaciones no la conocerán, pero los que ya tengan más de 30 años podrán recordarla porque fue una de las concursantes de la primera edición de Gran Hermano. Con ella empezó el boom de los realities en nuestro país.

Ella fue la que provocó aquel “¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?” de Jorge Berrocal que se enamoró perdidamente de ella en la casa más famosa de la televisión. También se convirtió en la primera expulsada en una edición que revolucionó al país con unas audiencias millonarias.

Era la primera vez que veíamos en España un programa de estas características. Con gente encerrada en una casa y cámaras todo el día como testigo de lo que sucedía. Fue un auténtico fenómeno social.

Ilusionada

“Yo estoy con una ilusión tremenda Nagore. Yo soy la primera mujer que salió de un primer reality, pero comparado con vosotros soy una novata”, les dijo a los que serán sus nuevos compañeros a partir de ahora, “llevo tres días super nerviosa”.

“Contigo empezó todo”, le decía Antonio Montero. Uno de los pocos que la reconoció al instante. Concursantes más jóvenes como Tania Deniz o Mar López, no sabían quién era porque ni siquiera habían nacido cuando ella llegó a la televisión.

“Yo vengo aquí a darlo todo. Vengo aquí a trabajar en equipo, a dar de comer a estos animales y, sobre todo, a decidir encadenados, a ver si somos un equipo”, les decía a los que van a ser sus nuevos compañeros. “Vengo a darte risas, a darte cariño, a darte amor, a darte todo de todo”, añadía.

“Necesitábamos urgentemente una guarda de seguridad. Pieza clave”, le decía Borja Estrada que reconoció que era un adolescente cuando la vio en la tele.

“María José, hemos estado hablando de ti hoy comiendo. Para que nos demos cuenta”, decía, por su parte, José Antonio Avilés, extrañado por la coincidencia.

“Yo soy yo, lo que pasa que después de 22 años, ya sabes cómo es esto. He crecido como persona. Estoy en mi momento, estoy super feliz, mis hijas tienen sus carreras, sus puestos de trabajo, independizadas, vivo con mi marido super bien. Estoy haciendo lo que me gusta, ayudar y proteger a las personas. Y estoy super ilusionada de volver a entrar en un reality porque esto es como otra vez dar la vuelta al mundo”, decía María José tras preguntarle Nagore cómo era ella ahora.

“Me han venido todos los recuerdos. Los nervios yo creo que son los mismos. Yo creo que habéis vivido todos esos nervios de dónde voy, qué me espera. Pero, es una experiencia única y que me deis la oportunidad, esto es para mí, muy, muy importante y muy grande”, reconocía.

“Te voy a decir una cosa y mírame a los ojos, hace 22 años que salí de un reality. He aprendido muchísimo y yo vengo aquí a ser compañera, no soy ni más ni menos. Vengo a ayudaros y a sacar adelante este concurso que es magnífico y a aportar todo lo que yo os pueda enseñar y vosotros me vais a enseñar a mí un montón de cosas”, le decía a Avilés.

Una nueva etapa para el concurso, veremos cómo reciben a esta nueva concursante. Desde luego, un soplo de aire fresco para el reality y una dosis de nostalgia para los amantes del formato.