Maite Galdeano desvela qué comentario de Kiko Jiménez en ‘Pesadilla en El Paraíso’ ha dolido a Sofía Suescun

La semana pasada, Pesadilla en El Paraíso 2, vivió el duelo más complicado de la edición. Kiko Jiménez y Maite Galdeano, yerno y suegra, medían sus fuerzas y separaban sus caminos tras la expulsión de uno de ellos.

Las votaciones fueron muy igualadas, pero finalmente, Maite Galdeano, por un 51% de los votos, acabó abandonando la granja. Este domingo, la madre de Sofía y Cristian Suescun entraba en el plató de El debate con ganas de hablar.

Y ya sabemos cómo es ella, que no tiene pelos en la lengua. Ya entró en plató como una auténtica estrella y es que, para muchos, ella ha sido, es y será la gran protagonista de esa edición y así lo han dejado ver en redes.

Repasando la experiencia

Como no podía ser de otra manera, Maite ha ido repasando los distintos momentos que se han producido en estas semanas en las que se ha visto convertida en granjera. Sandra Barneda le recordaba el comentario que hizo Kiko en el juego de verdad sobre lo que ella llega a perjudicar la imagen de Sofía Suescun.

"Le ha dolido mucho a mi hija porque es que no, así, sí que no le conoce… mal. A mí también me dolió muchísimo porque una madre nunca perjudica a una hija, siempre beneficia. El único amor verdadero es el de una madre a una hija", aseguraba la concursante.

Barneda insistía en la idea de que alguien pudiera pensar que como madre podía perjudicar la imagen de su hija. “Lo que piensen me da muy igual. Lo único, mi hija me pude decir, ‘mamá, ponte otra vestimenta para hacer un Instagram o algo así’, pero no que le pueda perjudicar en su trabajo. Se equivocó ahí”, insistía.

“Mi uniforme es un pantaloncito corto y un top o una camiseta larga si hace frío, sacando a los perros. Ese es mi uniforme. A lo mejor hago una historia para mis fans y no me cambio y mi hija me dice que me cambie para eso”, reconocía Maite sobre la única pega que puede encontrar.

Pese a todo, reconocía que dentro de la granja ambos se han servido de sostén y para mejor, aunque, como le comentaba Belén Rodríguez, podría haber ido para mal.

Momento escatológico

También recordaron ese momento en el que Maite decidió defecar en mitad de la habitación. Le entró un apretón y no dudó en desahogarse delante de sus compañeros. Una broma que algunos se tomaron muy en serio. y mostraron su indignación considerando que había cruzado ciertos límites.

Eso sí, en redes también se han echado unas risas por este momento escatológico que para muchos es la prueba de lo loca que está Maite.

Momento de tensión

Durante la entrevista de Maite también hubo un momento de tensión por su enfrentamiento con la hermana de Antonio Montero. “A mí me has parecido un poco soberbia y quiero que me lo reconozcas”, le decía Ana Montero, “desde que te dieron el cuarto de capataz, con el mando que tú tenía ahí mucho que hacer, se vio que era todo tú, para ti, que salieras tú todo el rato dando la nota, que está muy bien y nos hemos reído, pero hay veces que has sido bastante cansina”.

“Si es por tu hermano, nos hunde el programa”, le contestaba Maite. “Mi hermano mantiene el esplendor de la granja y no lo ve nadie, nadie lo reconoce”, señalaba Ana.

“Tu hermano es el queda bien y todo lo que hace es con segundas. Va a buscar a las cámaras para que se le vea trabajar. Se mete en el trabajo de todos los compañeros y lo único que consigue es crisparnos y descentrarnos a todos. Y cuando nadie le ve está patas arriba con las chicas que le encanta que se le ponga una aquí y la otra en la rodilla, la Tania y la Mar. La Mar se le metió hasta en la cama el otro día”, soltó Maite.

Unas insinuaciones que no pasaron por alto. Está claro que Maite va a seguir dando juego desde plató.