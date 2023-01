Avance semanal de 'Tierra Amarga' (Antena 3): Betúl vuelve a salirse con la suya

Tierra Amarga sigue siendo una de las series turcas más vistas de Antena 3. Una fielidad por parte del espectador que queda reflejada en los datos de audiencia: más de 1,7 millones de seguidores han llegado a seguirla de lunes a viernes.

Pero después de tanto tiempo en emisión, los fans de la ficción se preguntan cuántos capítulos quedan para saber el final de Tierra Amarga. Por el momento, esa es un respuesta aún sin confirmar (aunque sí se puede prever), pero lo que sí sabemos es que Atresmedia ya tendría su sustituto.

Se trata de Pecado Original, la nueva apuesta otomana de Antena 3 que podría ocupar el hueco que dejará la trama de Züleyha en las tardes a partir de las 17:45 horas. Afortunadamente, aún quedan capítulos por ver.

Este es el avance semanal de Tierra Amarga con todos los capítulos del 23 al 27 de enero:

Lo que pasará en el capítulo de hoy en Tierra Amarga

En el episodio de este lunes, el primero de la semana, veremos que Betül corta su relación con Çolak tanto personal como profesionalmente para que haga algo, le pida matrimonio y así ella se pueda hacer con su fortuna.

El plan de Betül parece que sale como esperaba y Çolak va a su casa a disculparse y se comprometen. AbdulKadir, al saberlo, entra en cólera. Por su parte, Hakan se da por vencido con Züleyha y vende todas sus acciones de la empresa.

Otras series turcas que puedes ver en español

Si eres un gran aficionado o aficionada de Tierra Amarga, la ficción turca que ya ha arrasado en más de 30 países, y de las series otomanas debes saber que en España casi todas las plataformas ofrecen series turcas en español, incluidas las propias webs o plataformas de streaming de las televisiones, como Netflix o Amazon Prime Video.

Hoy en día se puede ver online más de seis decenas de telenovelas y series otomanas y todo apunta a que este número irá creciendo con el paso del tiempo, ya que ya ha quedado demostrado el éxito rotundo de este tipo de producciones en España.

Algunos de los títulos disponibles para ver en español en las plataformas digitales son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Lobo, Fatmagul, Madre, Habitación 309, Fatma, Amar es primavera, 50m2, Mi Hija y Chivato.