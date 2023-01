Beyoncé y Britney Spears: la fracasada colaboración de dos gladiadoras

Internet echaba chispas cuando se publicó la noticia: Beyoncé le había pedido a Britney Spears que colaborara en un nuevo vídeo. No se desveló la canción que Bey tenía en mente o en qué consistiría exactamente la participación de la ‘princesa del pop’. Sin embargo, el plan fracasó. ¿Por qué?. Aludiendo a fuentes cercanas, unos medios aseguran que Britney rechazó la propuesta. Otros dicen que simplemente fue ‘un conflicto de agendas’.

Una buena relación

Beyoncé y Britney Spears se admiran y respetan mutuamente. La buena relación entre ambas viene de atrás, como así se han encargado de manifestar públicamente a lo largo de los años. Las dos estrellas, que tienen la misma edad (41 años), alcanzaron la fama a finales de los 90s y hoy son dos de las artistas más relevantes de todos los tiempos. Beyoncé ha grabado numerosos duetos (Alicia Keys, Lady Gaga, Shakira) a lo largo de su carrera, al igual que Spears (Madonna, Rihanna, Nicki Minaj, Kesha). Sin embargo, solo han trabajado juntas en una ocasión. Y fue en un memorable anuncio… hace casi dos décadas.

En 2004, aparecieron una al lado de la otra vestidas de gladiadoras en el Coliseo de Roma. Pink completaba el trío de mujeres empoderadas que se rebela contra el déspota emperador (Enrique Iglesias) cantando We will rock you, el super hit de Queen. Roger Taylor y Brian May también participaron como parte del público. El legendario spot de Pepsi fue el más caro de su historia.

Desde entonces no han dejado de expresar lo mucho que se aprecian. En Noviembre de 2015, Beyoncé y Jay Z fueron vistos en un concierto de Britney Spears en Las Vegas. Bey parecía encantada, y tan animada, que se levantó y bailó cuando su colega cantó Piece of me. Por su parte, en 2016, Britney reveló en NME que era fan de Lemonade: "Acabo de escuchar Lemonade. He tardado un poco, pero es un álbum bueno, realmente duro e intenso. Por regla general, me gustan las canciones que son un poco diferentes y me gustan las cosas temperamentales. Hay momentos en los que sientes la luz, la luminosidad de Beyoncé, pero la mayor parte del tiempo casi sientes que es como un álbum terapéutico. Y lo respeto".

Beyonce Knowles, P!nk y Britney Spears en la premiere del spot / Getty Images/Mike Marsland

En 2017, Spears escribió un tuit en el que confesó: "Madonna & Beyoncé... dos de las muchas mujeres que me han inspirado. Siempre fuertes a lo largo de sus carreras. Gracias por ser increíbles". Desde hace algunos años, cuando llega el 2 de diciembre, Beyoncé publica en su web oficial una fotografía de Britney (de bebé, de niña…) con este mensaje: HAPPY BIRTHDAY BRITNEY SPEARS

¿Un conflicto de agendas?

En 2022, Beyoncé hizo que ardiera Internet. Al parecer, y según publicaba Page Six, la superestrella le había pedido a Britney Spears que participara en un nuevo vídeo. No trascendió el título. Supuestamente sería en alguna de sus nuevas canciones porque, hasta el momento, Beyoncé no ha lanzado ningún clip de su nuevo álbum, Renaissance (publicado en Julio de 2022). Tan solo ha puesto en circulación un 'teaser' de I'm that girl y ha pedido a sus fans que se centren en la música más que en cualquier otro componente visual.

Pero la que hubiera sido la primera colaboración de las dos divas en casi 20 años, ha fracasado. Y se han desencadenado múltiples rumores sobre las razones por las que, a menos de momento, no veremos a B&B juntas de nuevo. Fuentes cercanas a Spears, según hellogiggles.com, aseguran que ha rechazado la oferta, sin explicar por qué. Sin embargo, otra ‘fuente cercana’ a la cantante de … Baby one more time, revela en Hollywood Life que el acuerdo no había sido posible “debido a un conflicto de agendas”.

Lo que a día de hoy está confirmado es el regreso de Beyonce a los escenarios con Renaissance Tour 2023. Ya el pasado 21 de Enero, la cantante actuó para 1000 afortunados en un lujoso resort de Dubai. Durante una hora interpretó 19 canciones, incluida una colaboración con su hija de 11 años, Blue Ivy. Sin embargo, el repertorio no contenía ninguno de sus nuevos temas, que prefiere estrenar en su gira mundial.

Lo último que sabemos de Britney Spears, aparte de que ha decidido cambiar su nombre a River Red - según anunció en Instagram - es que quiere volver a los estudios este año a grabar algunos temas "bajo sus condiciones y cuando ella quiera", según The Sun. El lanzamiento podría coincidir con sus planeadas memorias esta primavera. No publica nada nuevo desde Glory (2016), su noveno disco de estudio. Y de momento no "siente preparada para hacer una gira".