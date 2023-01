James de Torres presenta su nuevo EP ‘Hephaistos’

2023 nos está dejando grandes noticias de la mano de djs y productores a los que llevamos un tiempo siguiéndoles la pista en LOS40 Dance. Ese es el caso de James de Torres a quien ya hemos podido escuchar en algunas In Sessions y que acaba de presentar su nuevo EP Hephaistos el pasado 20 de enero.

Una manera perfecta de inaugurar el año y demostrar que sigue en plena forma después del éxito que supuso para él Welcome to the multiverse. Ahora el músico nos nos ofrece otras dos grandes producciones en forma de Hephaistos EP, a ser lanzadas este 20 de enero en el sello Area Verde.

Este festín musical toma su nombre del dios del fuego: Hephaistos en la antigua Grecia y Vulcano en la civilización Romana. Y es así porque ambos cortes son fuego puro! James de Torres nos entrega nuevamente dos producciones repletas de profundidad y potencia, sonidos de techno melódico que llegan hasta los huesos, para hacernos explotar y después liberarnos en un embriagador frenesí sonoro.

"En el momento que produje estos dos temas sentí ganas de crear algo en la oscuridad, algo hermoso que necesitara la fuerza y la paciencia para darle una forma final muy solemne. Usar Serum y Sylenth para llegar a esos sonidos de sintetizador y los samplers atmosféricos, realmente me hizo sentir como si estuviera contando una historia profunda y ancestral" explica James de Torres en la nota de prensa del lanzamiento

Antes de que arranque la temporada en Hi Ibiza donde podremos disfrutar de sus sesiones como ya sucedió en 2022, llegan estos dos hits vía Beatport en el que vuelve a sentirse la madurez que ha alcanzado a nivel musical después de su paso por la Dubspot Academy de Nueva York.

"Mi nueva música está disponible hoy, mi doble EP en @areaverdemusic "Vulcano/Hephaistos" elaborado con la pasión del dios antiguo :) solo bromeaba pero sí puse mucha intención en estas dos canciones donde mi trance me sigue allí enfocado en una escena techno más progresiva o melódica que es creciendo" anunciaba el día de su lanzamiento a través de su cuenta oficial en Instagram. "Un EP dedicado a todos los artistas que no paran de trabajar duro, de ahí que esté compuesto por dos canciones Hephaistos y Vulcano"