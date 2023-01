Tokischa se sincera sobre las drogas: “Llegué a la conclusión de que quería tener una vida más sana”

Tokischa se ha convertido en una de las artistas de referencia de las nuevas generaciones. Su talento y naturalidad aterrizaron en la industria de la música urbana para marcar un antes y un después en el empoderamiento, la sexualidad y el dembow.

Pero la vida de la rapera no ha sido un camino lleno de rosas. Nació en uno de los barrios más pobres de República Dominicana y su adolescencia estuvo protagonizada por las drogas y un sugar daddy con el que estuvo durante tres años. Pero el 1 de enero de 2020, decidió que su vida debía cambiar para siempre.

Así lo ha desvelado en una entrevista con Glamour España, revista en la que se ha convertido en la protagonista de su nueva portada. "Llegué a la conclusión de que quería tener una vida más sana y cuidarme mejor. Dejar de consumir lo que consumía, en ese momento fumaba mucha marihuana, abusaba de las drogas y era una persona superagresiva. No te imaginas, era el tipo de persona que si algo me molestaba rompía todo en la casa, sin más. Cualquiera que me vea ahora pensaría que es imposible. Peleaba muchísimo, también decía muchas maldiciones. Cambiar todo eso me ha llevado a un estado mental, emocional y espiritual de mucha paz y tranquilidad. Y también me ha llevado a ayudar a otras personas a encontrar una vida más en calma", confiesa.

Portada de Glamour España / Stacey Mark

Vuelve a mencionar las drogas al recordar sus inicios en la música, que coinciden con su descubrimiento del rock. Al adentrarse en el arte, se encontró con gente que le gustaba el género y, entre ellos, estaba un chico "que tocaba la guitarra". "Estábamos de viaje de LSD cuando me puso la banda Funkadelic. El LSD es una droga psicodélica que lleva tu mente a otra dimensión en donde puedes saborear el sonido, verlo como una onda de color que pasa por el aire, es algo increíble", recuerda.

También ha querido sincerarse sobre su familia, con la que asegura tener una muy buena relación excepto con una de sus tías paternas. "Fui una niña muy fuerte porque aguanté mucho abuso y maltrato por su parte", asegura.

Tokischa en su entrevista con Glamour España / Stacey Mark

La que ha ayudado a construir la figura que conocemos hoy en día de Tokischa es su madre, que confiesa que siempre le ha enseñado a ser diferente a los demás. Por ello, como hemos mencionado en líneas anteriores, la dominicana es una de las artistas más naturales y transparentes de la escena. "Me muestro al mundo desnuda, sensual, alegre, eufórica, borracha", dice. "Cuando una mujer sale desnuda muestra una libertad que los otros no tienen y la gente es muy envidiosa. Todo el que es un hater tiene problemas personales, en su mente, en su casa, con su familia y no tiene cómo resolver ese conflicto", explica.

Sus proyectos para 2023

En esta misma entrevista, nuestra protagonista asegura que está enfocada en sus proyectos para este año. Entre ellos está el de llevar su gira a países que aún no ha visitado y preparar un show diferente al de este año. "E iré trabajando en mi álbum que saldrá en 2024", asegura.