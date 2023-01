Vicco, una de las favoritas del Benidorm Fest 2023: “Me encantó que Chanel callara bocas”

Su nombre real es Victoria Riba, pero en la industria se la conoce como Vicco. Lleva varios años trabajando en su proyecto artístico. Sin embargo, la cantante se prepara para dar un salto de gigante de la mano del Benidorm Fest. El festival, considerado el fenómeno televisivo y musical del año pasado, arranca su segunda edición el próximo 31 de enero y ella es una de las candidatas con Nochentera. En LOS40 hablamos con la catalana de la puesta en escena, del hate en las redes sociales y la relación especial con sus compañeros.

Decir sí al Benidorm Fest

"Vi que el Benidorm Fest fue un espacio donde se descubrieron artistas nuevos. Pensé que sería interesante ir al festival porque voy a sacar mucha música nueva y es la ocasión perfecta para presentar mi perfil artístico y que la gente me conozca".

Vicco - Nochentera (Video Oficial)

¿Ganas de ir a Eurovisión?

"Soy consciente de que ir a Eurovisión es una posibilidad. Es algo que me mueve muchas ganas por dentro. Es una oportunidad de estar en un escenario top e increíble, un festival con muchos países y muchas culturas. Me gustaría estar allí y conocer a otros artistas. Y es un reto. Soy una artista a la que le gusta arriesgar. Me apetece mucho".

La canción más escuchada

"Que Nochentera sea la canción más escuchada de Spotify me genera presión en cierto sentido, pero ha ocurrido así y tampoco dicta el futuro. Hay que ver las puestas en escena y hay que hacerlo bien en directo. Estoy trabajando a tope para hacer algo increíble y que esté a la altura de todo lo que está pasando".

Iker Casillas

"Cuando me mandaron el tweet de Iker Casillas pensé que era un meme. Se lo agradezco un montón porque fue algo totalmente orgánico y si ya estaba nerviosa imagínate con eso".

La puesta en escena

"Es una canción que invita a que pasen muchas cosas en el escenario. Va tener una narrativa detrás que habla mucho de mí. Espero que la gente la entienda. Voy a bailar, voy a actuar…va a ser muy dinámico, como si fuera un videoclip en directo. Y habrá cosas del propio vídeo de la canción".

El hate en redes sociales

"Cuento con ello. Como artistas estamos expuestos a las críticas. Es verdad que el año pasado hubo mucho hate, pero me encantó que Chanel callara bocas. Si me ocurre a mí también lo voy a hacer. Lo incorporo como algo que forma parte de trabajo y, evidentemente, tengo ayuda. Me gusta trabajarme psicológicamente. En ese aspecto estoy cuidada".

Si quieres ver la entrevista completa de Vicco en LOS40…¡dale al play!