Tania Llasera muestra el lado malo de la maternidad: “Grito, pierdo los nervios y les agarro del pelo”

El término 'madre perfecta' cada vez es menos creíble en redes sociales gracias a personajes como Tania Llasera. No es la primera vez que la presentadora acude a su perfil de Instagram y muestra la otra cara de la maternidad. Junto al mensaje, "no estás sola", Llasera ha hecho un directo para hablar sobre "las distintas pantallas que pasamos al ser madres, la presión de las rrss y la verdad".

La actriz siempre ha hablado alto y claro sobre su experiencia personal después de convertirse en mamá de Lucía Lennox y Pepe Bowie, sus dos hijos junto a su marido Gonzalo Villar. Y es que, si hay por algo que se define su cuenta de Instagram es por su naturalidad a la hora de hablar de su físico y sobre su familia.

Su nuevo discurso reivindicativo

Llasera ha empezado el directo muy enfadada con respecto a la maternidad, adelantando que no se trata de una queja, sino de darle voz a una realidad. Unas palabras que han estado focalizadas en lo mucho que se trata este tema en redes, de cómo tratas a los hijos, de qué hacer y de qué no, y del daño que eso puede causar a muchas mujeres.

La presentado ha comentado que sus hijos están en una edad en la que "todo" es negociación. "Hay días en los que sí, pero la gran mayoría de los días no tengo energía. Y no quiero más culpa en mi maternidad", decía en referencia a lo que lee en redes.

En los últimos días, Tania ha estado en su casa de campo, la cual están reformando, y le ha servido para hacer alguna que otra reflexión: "Por supuesto que echo de menos a mis hijos, pero no echo de menos repetirme, gritar ni negociar constantemente", explicaba.

Tras su vuelta a la rutina después de haber recargado pilas, Llasera ha retomado su vida con más ganas: "Fui mejor madre, esposa y persona porque tuve tiempo de estar sola. Es que la maternidad es 24 horas al día, los siete días de la semana", aseguraba mientras criticaba los consejos y recomendaciones que ha recibido sin ni si quiera haberlos pedido.

"La maternidad es preciosa, pero es muy dura"

Tania ha reconocido que tiene una palabra clave con su marido para detectar cuando está a punto de perder los nervios. Además, ha reivindicado que las redes sociales son un escaparate en que cada uno muestra la versión que quiere, pero que cada uno sabe qué hay detrás: "No somos perfectas. La maternidad es preciosa, pero es muy dura y muy larga", afirmaba.

"Yo grito, pierdo los nervios, me pongo nerviosa... Últimamente cuando pierdo los nervios, les agarro así del pelo (explicaba mientras se agarraba a sí misma del pelo hacia arriba, sin tirar fuerte). No les hago daño, no les tiro", manifestaba. La presentadora ha añadido que sus hijos saben perfectamente que si cuando les dice "vamos a lavarnos los dientes" no les hace caso, les va a tirar del pelo. Una técnica con la que consigue que le hagan caso, sin hacerles daño.