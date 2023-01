Marina y Manuel, química desde el primer día en ‘La isla de las tentaciones 6’

La isla de las tentaciones ha arrancado y, de momento, hemos visto la llegada a la isla paradisíaca, la presentación de solteros y solteras y las primeras impresiones de unos y otros. Pero la cosa, solo con eso, ya está que arde.

Pues en el próximo programa mucho más. Llega el momento de las despedidas. “Vas a hacer cosas que me van a molestar”, le decía Elena a David. Y es que ya ha visto las primeras imágenes en Tablet que no le han dejado muy tranquila, “yo te lo digo que no va a haber vuelta atrás”.

“Eres el puto amor de mi vida, es que no quiero otra madre para mis hijos más que tú”, le decía Alejandro a su chica. Veremos si la cosa acaba igual.

Menos positiva fue la despedida de Naomi y Adrián. “Es que ya no me puedes fallar más, me da igual que te tires a ocho”, le decía ella que no lo ha pasado bien con la reacción de su chico en las ceremonias previas.

“¿Podemos estar bien que es el último puto momento que nos vamos a ver o vamos a estar discutiendo?, le preguntaba Marina a Álex. Y es que él ya ha logrado decepcionarla en su primer encuentro tras ver las imágenes de llegada de las soltaras a la villa.

Llegan las fiestas

Y parece que la tónica de su paso por el programa va a ir por ahí. En el avance de lo que veremos en el próximo programa ya hemos visto como ella se acerca peligrosamente a uno de los solteros y él sigue conociendo a Yaiza que no duda en preguntarle en una fiesta qué es lo que se le pasa por la cabeza. “No quieras saberlo”, es su respuesta.

Ya hemos visto las primeras fiestas, perreos y acercamientos de esos que se sabe que no van a gustar en las hogueras. Y sí, suena la primera luz de la tentación y lo hace en la villa de los chicos. Pero ellas no andan más tranquilas porque en su villa, también suena la luz rosa.

Y llegan las citas y vemos que Marina empieza a pillarse por su soltero favorito. “Si no hubieses estado tú, realmente no me hubiese sentido tentada”, le decía a Manuel.

Primeros llantos

Sandra Barneda también tendrá protagonismo llevando la Tablet con imágenes a la villa de los chicos. No hemos visto el contenido, pero sí a Manuel llorar desconsoladamente.

“No estoy preparado, creo que va a ser una terapia de choque bestial”, aseguraba Álex.

Adrián también parece haber encontrado chica a la que echarle piropos. “Es que no te has visto al espejo, eres un mujerón”, le dice a Keyla. Y parece que en alguna habitación con él dentro ha habido jarana y su chico lo verá en la primera hoguera. “¿Qué hace entrando en la habitación?”, pregunta enrabietada.

Está claro que el sufrimiento ya ha empezado en la isla y los jacuzzis ya están que arden.