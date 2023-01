Luca Onestini consuela a Oriana Marzoli que llora tras ser nominada porque se ve fuera de ‘Gran Hermano Vip’

Oriana Marzoli sigue en la casa de Gran Hermano italiano, pero esta podría ser su última semana. Vuelve a estar nominada, pero en esta ocasión, con dos fuertes de la casa y eso ha provocado sus lágrimas al verse más fuera que dentro.

Lleva algo más de dos meses encerrada en la casa y aquí la conocemos de sobra. Tiene carácter, es impulsiva y se deja llevar fácilmente por las emociones, y eso siempre le ha generado muchos conflictos.

En la casa ha encontrado el amor o algo parecido. La hemos visto tontear con varios de los chicos, aunque finalmente, parece que se ha decantado por Daniele Dal Moro. Uno de estos tronistas de la versión italiana de Mujeres y Hombres y Viceversa que la está volviendo loca. Lo mismo la dice que la quiere como asegura que solo es atracción y no se ve con ella fuera de la casa.

Por no hablar de que aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal de ella y sacar a relucir todo lo que no le gusta de su carácter y comportamiento. Un hecho que muchos han calificado como traición. Aun así, ella le sigue dando oportunidades y muchos opinan que está en la línea de las relaciones tóxicas a las que parece estar acostumbrada. Lo de Oriele, nombre de pareja, no está claro.

El caso es que se ha ganado amigos y enemigos y eso ha provocado que esta semana salga nominada junto a Nikita Pelizon y George Ciupilan, que son dos concursantes fuertes.

Campaña de apoyo

Al saberse nominada, Oriana no pudo evitar las lágrimas y es que se ve más fuera que dentro teniendo en cuenta con quién es el duelo esta semana. Lo que no sabe es que tiene muchos seguidores movilizándose y pidiendo el voto para ella. No hay más que echar un vistazo a twitter para darse cuenta de todo el apoyo con el que cuenta.

Muchos de sus compañeros, no la aguantan, pero todavía le queda algún pilar en la casa. Uno de los más criticados por mostrarle su apoyo es Luca Onestini, uno de los conocidos de los realities de nuestro país.

El lunes que viene veremos si finalmente acaba el programa para ella o sigue dando guerra para Italia. En España, mientras, se preguntan si finalmente participará en Supervivientes 2023 que ya ha puesto en marcha su maquinaria.

El pasado julio aceptó el reto que le propuso Carlos Sobera de intentarlo por tercera vez. Ya la vimos en Honduras en 2014 y 2017, pero no aguantó más de una semana en ninguna de las ocasiones. Ahora se veía con más fuerza para superar el reto, pero claro, tendría que encadenar dos realities de aislamiento y no parece lo mentalmente más recomendable.