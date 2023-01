El mensaje con el que Lady Gaga pone fin a años de presunta rivalidad

Durante muchos años, incluso más de una década me atrevería a decir, los nombres de Lady Gaga y Madonna entraban en constante confllicto por parte de sus respectivos fandom. Todos parecían querer llevar la razón asegurando que una artista era más que la otra; que se copiaban vestuarios, arreglos, maquillaje...

Pero donde unxs vieron peligro, muchxs otrxs analizaron la rentabilidad de ese enfrentamiento para ambas partes así como el crecimiento de ambas al tener que reinventarse para mejorarse a sí mismas. Su reconciliación se fue realizando poco a poco hasta que en 2019 enterraron el hacha de guerra con una portada muy BFF para una revista.

Tan fácil como significativo. Y de un extremo a otro: de lanzarse acusaciones de plagio a profesar una sincera y emotiva admiración la una por la otra. El origen de su mala relación, lo contó en su día la propia intérprete al ser acusada Born this way de usar los mismos acortes de Express yourfelf:

"Te lo juro. No soy tan estúpida como para sacar algo así y ser tan imbécil. Si pones las canciones una al lado de la otra, las únicas similitudes son las progresiones de acordes. Es la misma que ha estado en la música disco durante los últimos 50 años. Solo porque soy la primera jodida artista en 25 años que piensa en ponerla en el Top 40 de la radio no significa que sea una plagiadora; significa que soy jodidamente inteligente. Lo siento. Hay mucha gente que quiere verme fracasar. En el momento en que ven algo a lo que disparar, disparan. Y cuanto más grande me convierto, más soy su objetivo. Nadie de los que se encuentra en esta sala mientras hablo contigo miró a su alrededor y dijo: 'Oh, Dios mío, es Express Yourself'. Ni una sola vez".

Y de las indirectas y el mal rollo pasamos a la admiración y el respeto de dos de las artistas más relevantes a nivel mundial de nuestro país. Después de muchos rumores, Madonna anunció por fin las primeras fechas de su gira del 40º aniversario: The Celebrarion Tour. Un evento que han celebrado tanto anónimos como famosos. Entre ellos, Lady Gaga que le ha deseado lo mejor: "Te queremos. M".

The 40 Celebration Tour va a ser una de las giras más espectaculares del 2023 y esperamos que esté rodeada de muchas noticias sobre otros proyectos de la Reina del Pop como su biopic que ya está en marcha o el rumoreado álbum de remixes de las canciones más populares en las que colaboraría con algunas de las principales estrellas de la música de todo el mundo para darle una segunda vida a sus clásicos. No sabemos de donde va a sacar el tiempo Madonna, pero si todo esto se cumple no cabe duda de que 2023 y 2024 va a ser una gran época para la Reina del Pop y sus seguidorxs entre los que ya sabemos que está Lady Gaga.