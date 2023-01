Lady Gaga comenta en TikTok unas declaraciones de Taylor Swift sobre su trastorno alimenticio

Con más de 1000 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo TikTok ha materializado en los dos últimos años toda una revolución a la hora de entender las redes sociales: la plataforma de vídeos cortos representa para los usuarios más jóvenes, por ejemplo, un motor de búsqueda a elegir para encontrar información por encima de Google y para los cantantes una oportunidad perfecta para conectar con sus fans y llegar a un público más amplio que por las vías de promoción tradicionales.

En las últimas horas esta plataforma ha sido testigo de una interacción entre Lady Gaga y Taylor Swift, o más bien, de una reacción de Lady Gaga a un vídeo que recogía unas declaraciones de Taylor Swift para su documental (Miss Americana, estrenado en Netflix a finales del 2019) donde la de Tennessee hablaba alto y claro de un trastorno alimenticio que sufrió durante parte de su carrera:

"Soy mucho más feliz como soy ahora... ya no me importa tanto si alguien señala que he ganado peso, simplemente es algo que hace que mi vida sea mejor. El hecho de que, ya sabes, sea una talla seis en lugar de una doble cero. Quiero decir, mi cuerpo no debía ser así, simplemente era capaz de entenderlo en ese momento. Realmente creo que no lo sabía [que estaba entrando en un trastorno alimenticio]. Lo defendía ante cualquier persona que dijera 'estoy preocupado por ti' y yo contestaba '¿de qué estás hablando? Por supuesto que como, es perfectamente normal, simplemente hago mucho ejercicio'. Y sí que hacía mucho ejercicio pero no estaba comiendo".

"No creo que te des cuenta de lo que estás haciendo cuando lo haces gradualmente. Siempre hay un estándar de belleza que no cumples, porque si eres lo suficientemente delgada no tienes el culo que todo el mundo quiere, pero si tienes el suficiente peso como para tener culo tu estómago no es lo suficientemente plano. Todo es simplemente jodidamente imposible" se la puede escuchar comentar en el coche mientras se intercalan imágenes pertenecientes al periodo comprendido entre 2013 y 2015.

El vídeo, publicado por una usuaria swiftie (@angclswift), ha llegado hasta los ojos de Gaga, quien no ha dudado en comentar la publicación mostrando su apoyo a la cantante de Midnights: "Ha sido muy valiente todo lo que has dicho, wow". Un comentario que cuenta con más de 20.000 "me gustas" de fans que muestran su apoyo a la cantante en un vídeo que roza el medio millón de reproducciones dentro de la plataforma.

Afortunadamente el trastorno alimenticio de Taylor Swift forma parte del pasado, pero debe hacernos reflexionar sobre los estándares y las expectativas de belleza a las que se someten diariamente no solo las cantantes y famosas, sino todas las mujeres en nuestra sociedad.