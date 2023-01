Gran tensión entre Naomi, Adrián y Jeni en su despedida en la playa en ‘La isla de las tentaciones’

Para muchos, la nueva reina de los realities es Naomi, una de las nuevas participantes de La isla de las tentaciones. Ya se ha convertido en protagonista de muchos memes del primer programa y algunas de sus frases ya forman parte de la historia de la televisión. Muchos la comparan con Dakota Tárrega y desde luego, tienen esa misma mecha corta para saltar cuando algo no es como les gusta.

Lo pudimos comprobar en el primer programa cuando se enzarzó con la soltera que le dio el collar a su chico. “Agárrate que vienen curvas”, fue la frase que Jeni le dijo al pasar por su lado y que encendió la mecha que la hizo saltar por los aires.

Se arrepintió por la noche y al día siguiente parecía más calmada en la ceremonia de las primeras citas. Pero cuando Adrián se la dio a esa misma chica, la cosa explotó. Se levantó y se fue gritando de manera histérica.

“A tomar por culo, nano, te lo dije, te lo dije”, gritaba fuera de sí después de asegurar que iban a tener el record de la pareja que antes cortaba. Adrián no dudó en salir corriendo detrás de ella.

Discusión de pareja

“Lo que te reprocho es la lealtad y justo vienes con deslealtades”, le decía ella bastante nerviosa. “Te estoy siendo fiel, te estoy dando tu lugar Naomi”, le decía él.

“¿Me escuchas?”, volvió a gritar ella para dejarse oir. “¿Has escuchado a la tipa ‘no me arrepiento de nada’?”, le preguntaba a su chico que justificó el collar diciendo que había hablado con Jeni y le había dicho que estaba arrepentida de su comportamiento con Naomi.

“Lo ha dicho ahora, pero conmigo no ha sido así”, se justificaba Adrián. Pero Naomi seguía gritando y el resto de allí presentes ya no sabían qué cara poner. “No puede ser así esa chica”, murmuraba Manuel.

“¿Cómo puedes ser tan desleal, tío? Es que nunca habíamos peleado antes de venir. Que, para mí, eso, es para dejarte, ¿lo entiendes?”, le explicaba Naomi a su chico.

“No me puedes dejar por darle una cita a una chica, coño, cuando quiero estar contigo. Es imposible”, argumentaba él. “Que no solo es que te folles a una tía, ¿entiendes? Es que yo, contigo, había hablado unas cosas”, le intentaba hacer ver.

Entonces Sandra Barneda se acercaba a ellos y les pedía que volvieran a sus sitios. “Yo creo que no quiero estar con este chico”, decía entonces ella. ¿Qué pasó después? Eso ya lo veremos en el próximo programa que comenzará, precisamente, con esta secuencia.

Despedida en la playa

Lo que también hemos visto es su despedida en la playa. Sandra ofrecía la oportunidad de ver la despedida que prefiriera la audiencia y votó por la suya.

“La que más me gusta eres tú”, le decía él a ella en la playa antes de separar sus caminos. “Adrián, esta era una prueba de lealtad y la has fallado ya, ya no me puedes fallar más, me da igual que te tires a ocho”, decía en un tono bastante relajado para lo que es ella.

Y entonces llegaban las lágrimas. “Te pido que me des ese voto de confianza, por favor, ¿vale? Te amo”, le pedía él antes de que los dos acabaran besándose y abrazándose.

En ese momento llegaba Jeni para llevarse a Adrián. “Me lo tengo que llevar a bailar a mi fiesta privada”, decía para picar a Naomi que reiteraba que le parecía una pesada. “Pero que no te coja del brazo, bebé”, le pedía a su chico.

Y mientras se iban Adrián le pedía a Jeni que no le cogiera del brazo y que no pinchara más, mientras Naomi no dejaba de repetir por enésima vez que era una pesada.

Otra pareja para la que no pintan bien las cosas desde el principio. Pero nunca se sabe. Tal vez pesen más los proyectos que tienen fuera de reformar una casa y compartir su familia perruna.