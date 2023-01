Risto Mejide se sincera sobre su familia en el 'Chester': "Con mi madre hace cuatro años que no me hablo"

Risto Mejide ha vuelto a ponerse al frente de Viajando con Chester cuatro años después de haber dado carpetazo al formato y desde que lo ha hecho no deja de copar titulares. El polémico publicista y comunicador ha retomado la labor que empezó en 2017 en Cuatro y se ha dispuesto a hacer entrevistas en profundidad a algunos de los protagonistas de la crónica política y social actual.

Pero como suele pasar con sus encuentros con entrevistados, una vez más ha sido él mismo el que se ha llevado parte del protagonismo en los medios. Pues aprovechado una charla con el exministro de Cultura y escritor Máximo Huerta, que acudió al plató a presentar su libro Adiós, pequeño, en el que habla sobre su relación con su madre, Risto se sinceró sobre los problemas familiares que le persiguen desde hace varios años y que han hecho que para él, leer esta obra literaria, haya sido un reto muy importante.

"Yo con mi madre hace cuatro años que no me hablo, ha sido una ostia importante"

"Estás todo el rato hablando de tu madre y de lo que tu sientes haca ella, de su vida. Y claro, para los que estamos todavía arreglando las cosas con nuestros padres, como es mi caso... Yo con mi madre hace cuatro años que no me hablo, ha sido una ostia importane. Me costaba avanzar", confesó el presentador del Chester ante Huerta.

Pero la cosa no quedó ahí. Risto Mejide decidió desnudarse emocionalmente y le confesó al escritor valenciano que justo el día en el que se rodaba su entrevista, él había recibido un mensaje de su progenitora, que tras casi un lustro sin hablar para absolutamente nada, se quería poner en contacto con él. "Tuvimos una bronca muy gorda y... Hasta hoy. Hoy por la mañana me ha escrito", le explicó el publicista a su invitado.

La hija de Risto y Laura Escanes no conoce a su abuela

Al escuchar el duro testimonio de Risto, el exministro no dudó en indagar un poco más en la situación familiar del presentador y le preguntó si a él le gustaría volver a tener relación con su madre, a lo que este le respondió de una forma muy tajante asegurando que, bajo su punto de vista, se lo debe a su hija. "Ella no conoce a mi hija. Y claro, por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, ella no tiene la culpa. Tiene una abuela...", reconoció el comunicador.

A Risto, el hecho de no mantener relación con su madre le genera mucho conflicto interno. "Lo de madre no hay más que una, se dice por algo... Es una figura que no puede reemplazar nadie más", sostuvo ante su invitado para cerrar el tema sin llegar a esclarecer si finalmente se decidirá a retomar las conversaciones con su madre para que su hija Roma, la que tuvo hace tres años con la que ahora es su exmujer, Laura Escanes, conozca finalmente a su abuela paterna.