Rocío Flores sube una foto y vuelve a dividir las opiniones de sus seguidores

Ya sabemos cómo va el mundo de las redes sociales hoy en día... le dices adiós a la televisión y te vuelves más activo que nunca en tu perfil. No hay más que ver rostros como Sofía Suescun con su veto en Mediaset o Rocío Flores con su desaparición televisiva.

Esta última ha empezado el 2023 a lo grande. Su Instagram se ha llenado de post, uno detrás de otro, de todo tipo. Aunque el más destacado ha sido con el que dio la bienvenida al nuevo año: un topless con el que le deseaba a sus seguidores lo mejor. "365 oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz", escribía. Una felicitación navideña que no terminaba de contentar a todos sus seguidores y que generaba todo tipo de opiniones.

No suficiente con la polémica generada, hace unos días volvía a compartir una imagen de lo más comentada. Una foto en la que aparecía desnuda dentro de la bañera. Algo que no es para nada novedoso, pero que sorprendía a muchos.

Como era de esperar, las reacciones no tardaban en llegar al post. Sus familiares barrían para casa: "Tienes mirada bonita y limpía", escribía su tía Gloria Camilia, pero sus seguidores opionaban totalmente lo contrario: "No sabes que hacer para ganar algún dinerillo".

Vuelve a dividir las opiniones

Visto lo visto, ya sea con bufanda, gorro y guantes, más ligera de ropa o con un vestidazo, Rocío Flores siempre da de qué hablar.

La última publicación en su feed es con un vestidazo blanco, con una apertura lateral y con varias transparencias ha vuelto a generar polémicas. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha publicado un carrusel de imágenes de frente, otra de un primer plano y, por último, una de espaldas.

Una publicación que ha dividido la opinión de sus seguidores. Y es que ya sabemos que entre el amor y el odio hay una línea muy fina que es muy fácil traspasar.