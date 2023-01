Valencia acoge un macrocasting para encontrar a 700 figurantes para una serie americana

¿Vives en Valencia y eres amante de las series? ¡Puede que haya llegado tu oportunidad de salir en una! Y es que tal y como publica este jueves la prensa valenciana, la capital del Turia acogerá durante los días 1, 2 y 3 de febrero un macrocasting para encontrar a 700 figurantes que participarán en el rodaje de una serie norteamericana de ciencia ficción que se grabará en la ciudad durante los meses de marzo y abril de este 2022.

Se trata de un trabajo de figuración remunerado para el que la compañía que está preparando el casting busca a perfiles de lo más variados. Los únicos requisitos son ser mayor de edad y menor de 90 años y tener un DNI o NIE en vigor para la realización del contrato y su consiguiente alta en la seguridad social.

La compañía busca personas totalmente distintas sin importar la etnia a la que se pertenezca, el tipo de look que cada uno suela llevar o la profesión que ejerza. "Nos interesa encontrar gente joven con peinados modernos, gente atlética para hacer de soldados, personas afroamericanas, latinoamericanas u orientales y contar con diversidad de etnias, así como otros perfiles, personas de mediana edad y ancianos", han indicado los responsables de la búsqueda de figurantes al periódico Levante-emv.

Desde los responsables de la serie han recalcado que no se necesita experiencia previa para participar en el rodaje, por lo que todo aquel que esté interesado, independientemente de su perfil, podrá acudir al casting entre los días 1 y 3 de febrero en el Hotel Valencia Oceanic (C/ del Pintor Maella, 35) entre las 10:30 y las 13:30 horas o entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Valencia, el nuevo plató al aire libre de España

La ciudad de Valencia acoge cada vez más rodajes tanto de formatos nacionales como de internacionales. Y es que en los últimos años, enclaves como naturales como Albufera o monumentos arquitectónicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias han sido los espacios protagonistas de títulos internacionales tan icónicos como las series Doctor Who (BBC), Westworld (HBO Max), Brave New World (NBC Universal), Intergalactic (Sky tv) o la película de George Clooney Tomorrowland. El mundo del mañana.

Pero no solo han llegado desde fuera para rodar ficción en Valencia. La capital valenciana ha sido también el escenario de diversas series con sello nacional como El Embarcadero (Movistar+), Pérdida (Netflix), Valeria (Netflix), y películas del nivel de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Cien años de Perdón de Daniel Calparsoro.

Además, las calles valencianas también han sido el escenario escogido por algunos artistas para rodar sus videoclips, destacando el de la banda británica New Hope Club en colaboración con la diva mexicana del pop Danna Paola, quienes rodaron en las calles de los barrios de El Carmen y El Cabanyal su tema Know Me Too Well. ¡Un temazo internaiconal con olor a Mediterráneo!